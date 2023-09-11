В Кривом Роге прогремели взрывы

Утром 11 сентября российские оккупанты атаковали Кривой Рог, в городе сообщают о взрывах.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Детали: Вилкул сообщил, что в городе прогремели взрывы.

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Руководитель совета обороны Кривого Рога призвал ничего не снимать на видео и не выкладывать в сеть Интернет.

Обновлено: Позже Лысак сообщил, что ночью и утром враг атаковал Днепропетровскую область ударными беспилотниками, управляемыми ракетами с самолетов тактической авиации и артиллерией.

Силы ПВО ПвК "Восток" сбили над областью 11 "Шахедов".

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Последствия атаки россиян на Днепропетровщине 11 сентября ФОТО: Лисак в ТГ

В результате ракетного удара по Криворожью произошел пожар, который спасатели оперативно потушили; в Гречаноподовской громаде есть повреждения частных домов: разбиты 4 дома, несколько хозяйственных построек; от артиллерийских обстрелов на Никопольщине повреждено частное предприятие, побиты 2 дома и газопровод.

Предварительно, везде обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним: