В Кривом Роге прогремели взрывы
Утром 11 сентября российские оккупанты атаковали Кривой Рог, в городе сообщают о взрывах.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram
Детали: Вилкул сообщил, что в городе прогремели взрывы.
Руководитель совета обороны Кривого Рога призвал ничего не снимать на видео и не выкладывать в сеть Интернет.
Обновлено: Позже Лысак сообщил, что ночью и утром враг атаковал Днепропетровскую область ударными беспилотниками, управляемыми ракетами с самолетов тактической авиации и артиллерией.
Силы ПВО ПвК "Восток" сбили над областью 11 "Шахедов".
В результате ракетного удара по Криворожью произошел пожар, который спасатели оперативно потушили; в Гречаноподовской громаде есть повреждения частных домов: разбиты 4 дома, несколько хозяйственных построек; от артиллерийских обстрелов на Никопольщине повреждено частное предприятие, побиты 2 дома и газопровод.
Предварительно, везде обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним:
- Утром 8 сентября ракета разрушила одно из админзданий полиции в Кривом Роге. В МВД сообщали о 9 пострадавших правоохранителях. Погиб правоохранитель, пострадали 74 человека.
- По предварительным данным Воздушных сил российские оккупанты ударили по Кривому Рогу крылатой ракетой "Искандер".