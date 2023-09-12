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Росія поставила Малі два Су-25: обидва не прослужили й року

Ірина БалачукВівторок, 12 вересня 2023, 11:10
Росія поставила Малі два Су-25: обидва не прослужили й року
Фото з Twitter Clash Report

Росія з 2022 року поставила Малі два штурмовики Су-25, але вони обидва не прослужили й року − останній Су-25 розбився 9 вересня.

Джерело: Defense Express

Дослівно видання: "Збройні сили Малі втратили свій єдиний штурмовик Су-25 − літак розбився 9 вересня неподалік від Альмустарата, на північ від регіону Гао, втрату штурмовика вже підтвердили безпосередньо у повітряних силах країни, кадри розбитого літака вже поширилися мережею".

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Деталі: За словами начальника штабу повітряних сил Малі полковника Алу Бой Діарра, катастрофа сталася через технічну помилку і погану погоду. Повідомляється, що пілотам штурмовика вдалося катапультуватися.

Видання зазначає, що розбився Су-25 з реєстраційним номером TZ-25C, який Росія поставила збройним силам Малі у січні разом з гелікоптерами Ми-8 та літаками L-39. Таким чином російський штурмовик прослужив малійцям приблизно 8 місяців.

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Інший Су-25, який РФ поставала Малі у серпні 2022 року, розбився 4 жовтня того ж року у міжнародному аеропорту Гао, прослуживши менше 2 місяців.  

Теми: РосіяМаліавіа
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