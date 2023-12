Росія поставила Малі два Су-25: обидва не прослужили й року

Росія з 2022 року поставила Малі два штурмовики Су-25, але вони обидва не прослужили й року − останній Су-25 розбився 9 вересня.

Джерело: Defense Express

Дослівно видання: "Збройні сили Малі втратили свій єдиний штурмовик Су-25 − літак розбився 9 вересня неподалік від Альмустарата, на північ від регіону Гао, втрату штурмовика вже підтвердили безпосередньо у повітряних силах країни, кадри розбитого літака вже поширилися мережею".

Реклама:

Деталі: За словами начальника штабу повітряних сил Малі полковника Алу Бой Діарра, катастрофа сталася через технічну помилку і погану погоду. Повідомляється, що пілотам штурмовика вдалося катапультуватися.

Видання зазначає, що розбився Су-25 з реєстраційним номером TZ-25C, який Росія поставила збройним силам Малі у січні разом з гелікоптерами Ми-8 та літаками L-39. Таким чином російський штурмовик прослужив малійцям приблизно 8 місяців.

#Mali🇲🇱 - Images from the crash site suggest that the Malian Air Force lost its Su-25 reg. TZ-25C (delivered January 2023). CMA reported that their forces had fired on the jet, leading to the crash. There were also very bad weather conditions, another possible cause of the crash. https://t.co/kAGTqhNUze pic.twitter.com/BDLdUJgiOO