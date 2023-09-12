Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія поставила Малі два Су-25: обидва не прослужили й року

Ірина БалачукВівторок, 12 вересня 2023, 11:10
Росія поставила Малі два Су-25: обидва не прослужили й року
Фото з Twitter Clash Report

Росія з 2022 року поставила Малі два штурмовики Су-25, але вони обидва не прослужили й року − останній Су-25 розбився 9 вересня.

Джерело: Defense Express

Дослівно видання: "Збройні сили Малі втратили свій єдиний штурмовик Су-25 − літак розбився 9 вересня неподалік від Альмустарата, на північ від регіону Гао, втрату штурмовика вже підтвердили безпосередньо у повітряних силах країни, кадри розбитого літака вже поширилися мережею".

Реклама:

Деталі: За словами начальника штабу повітряних сил Малі полковника Алу Бой Діарра, катастрофа сталася через технічну помилку і погану погоду. Повідомляється, що пілотам штурмовика вдалося катапультуватися.

Видання зазначає, що розбився Су-25 з реєстраційним номером TZ-25C, який Росія поставила збройним силам Малі у січні разом з гелікоптерами Ми-8 та літаками L-39. Таким чином російський штурмовик прослужив малійцям приблизно 8 місяців.

ВІДЕО ДНЯ

Інший Су-25, який РФ поставала Малі у серпні 2022 року, розбився 4 жовтня того ж року у міжнародному аеропорту Гао, прослуживши менше 2 місяців.  

Теми: РосіяМаліавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Росія
Росія змінила позиції ППО, щоб захищати Москву від безпілотників − розвідка Британії
Ексглава МЗС Австрії переїде з російського села в Санкт-Петербург
Захисники відбили понад 10 атак окупантів біля Роботиного: за добу на фронті 30 боєзіткнень
Останні новини
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
Усі новини...
Реклама: