Россия поставила Мали два Су-25: оба не прослужили и года

Россия с 2022 года поставила Мали два штурмовика Су-25, но они оба не прослужили и года − последний Су-25 разбился 9 сентября.

Источник: Defense Express

Дословно издание: "Вооруженные силы Мали потеряли свой единственный штурмовик Су-25 − самолет разбился 9 сентября неподалеку от Альмустарата, к северу от региона Гао, потерю штурмовика уже подтвердили непосредственно в воздушных силах страны, кадры разбитого самолета уже распространились по сети".

Детали: По словам начальника штаба воздушных сил Мали полковника Алу Бой Диарра, катастрофа произошла из-за технической ошибки и плохой погоды. Сообщается, что пилотам штурмовика удалось катапультироваться.

Издание отмечает, что разбился Су-25 с регистрационным номером TZ-25C, который Россия поставила вооруженным силам Мали в январе вместе с вертолетами Ми-8 и самолетами L-39. Таким образом российский штурмовик прослужил малийцам примерно 8 месяцев.

