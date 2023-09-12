Частину активів Медведчука "недоарештували" і переписали на людину з оточення Татарова – Bihus.Info

Після оголошення арешту активів підозрюваного в держзраді Віктора Медведчука, у них неодноразово змінювалися власники і наразі ними володіє бізнесмен Валерій Міщенко, який, схоже, має зв’язки із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: У липні 2022 року Личаківський суд наклав арешт на три компанії "Академ-Клуб", "Осокорки-7" і "Орєст", які мали довгострокові договори оренди на великі, загальною площею у понад 40 гектарів, земельні ділянки на київських Осокорках на березі Дніпра.

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Суд довів прямий зв’язок компаній "Академ-клуб", "Орєст" і "Осокорки-7" з Медведчуком через кіпрську структуру Pilawer Limited.

На момент арешту партнером пов’язаної з Медведчуком структури в "Академ-Клубі" була фірма з орбіти нардепа Вадима Столара, у "Осокорках-7" партнерами виступали київські бізнесмени Олександр Константіновський та Валерій Міщенко, вони ж були представлені і в "Орєсті".

Восени 2022 року у всіх фірмах активи оточення Медведчука отримав Олександр Білявський з Херсонщини, який, схоже, є підставною особою.

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Згідно з розслідуванням, з грудня 2022-го структура знову почала змінюватися. "Академ-Клубом" повністю заволодів Петрос Тограмаджян з Болгарії, "викинувши" звідти і Білявського, і пов’язану зі Столаром кіпрську компанію. В "Осокорки-7" замість Білявського "зайшов" Вадим Іванов з Риги, а частки Міщенка і Константіновського лишилися за ними. В "Орєсті" зміни відбулися дещо пізніше, але в результаті його на себе записав вже згаданий Міщенко.

Ще одна несподіванка, що реєстраційні дії щодо всіх трьох фірм виконувала одна й та сама нотаріус з Києва, для трьох різних людей – Міщенка, Тограмаджяна та Іванова.

Розслідувачі припускають, що "реальним персонажем" у цьому всьому був лише Міщенко, який у держреєстрах значиться власником або співвласником півтора десятка дуже різних компаній, деякі з яких створені ще в 2000-х.

В розмові з журналістами Міщенко не спростував своєї причетності, як і той факт, що держава "недоарештувала" пов’язані з Медведчуком компанії.

Автори розслідування виявили, що одна з компаній Міщенка зареєстрована в Києві за адресою Антоновича, 131. У цьому будинку розміщені деякі підрозділи державної корпорації "Укрбуд", а також окремих її колишніх співробітників, зокрема заступника керівника ОП Олега Татарова – він з родиною володіє там низкою об’єктів нерухомості.

Журналісти нагадують, що після того, як керівник "Укрбуду" нардеп Максим Микитась опинився у СІЗО, його бізнес почали "дерибанити". І за тією ж адресою Антоновича, 131, зареєстрували нову фірму, на яку одразу ж "повісили" нерухомість у Києві біля метра Академмістечко, яка до цього належала "Укрбуду". Власниками цієї фірми стали тесть Татарова та партнерка по бізнесу вже згадуваного Валерія Міщенка Людмила Міщенко (не його родичка).

"Тобто партнеркою Валерія Міщенка, який зараз долучився до переписування часток Медведчука в низці арештованих компаній, була людина з оточення Олега Татарова", - констатують розслідувачі.

У Bihus.Info припускають, що активи Медведчука не могли переписувати без участі правоохоронних органів, оскільки суд відправив майно під арешт, але згідно із законодавством, завершити процедуру мав слідчий, або прокурор.

"Коли суд ухвалює на щось накласти арешт, то в принципі це ні про що, бо арешт з’являється тоді ,коли слідчий або ж прокурор бере цю ухвалу і йде до найближчого реєстратора, який повинен внести в державний реєстр інформацію про заборону вчинення реєстраційних дій, щоб далі ніхто нічого вже не міг переписати.

Що відбулося після того, як львівські суди ухвалили рішення про арешт часток Медведчука в компаніях? Нічого. Ніхто нікуди не сходив", – розповіли розслідувачі.

У справах державу представляли Державне бюро розслідувань і прокуратура.

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