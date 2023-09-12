Часть активов Медведчука "недоарестовали" и переписали на человека из окружения Татарова – Bihus.Info

После объявления ареста активов подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, у них неоднократно менялись владельцы и сейчас ими владеет бизнесмен Валерий Мищенко, который, похоже, имеет связи с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: В июле 2022 года Лычаковский суд наложил арест на три компании "Академ-Клуб", "Осокорки-7" и "Орест", которые имели долгосрочные договоры аренды на большие, общей площадью более 40 гектаров, земельные участки на киевских Осокорках на берегу Днепра.

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Суд доказал прямую связь компаний "Академ-клуб", "Орест" и "Осокорки-7" с Медведчуком через кипрскую структуру Pilawer Limited.

На момент ареста партнером связанной с Медведчуком структуры в "Академ-Клубе" была фирма из орбиты нардепа Вадима Столара, в "Осокорках-7" партнерами выступали киевские бизнесмены Александр Константиновский и Валерий Мищенко, они же были представлены и в "Оресте".

Осенью 2022 года во всех фирмах активы окружения Медведчука получил Александр Белявский с Херсонщины, который, похоже, являлся подставным лицом.

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Согласно расследованию, с декабря 2022-го структура снова начала меняться. "Академ-Клубом" полностью завладел Петрос Тограмаджян из Болгарии, "выбросив" оттуда и Белявского, и связанную со Столаром кипрскую компанию. В "Осокорки-7" вместо Белявского "зашел" Вадим Иванов из Риги, а доли Мищенко и Константиновского остались за ними. В "Оресте" изменения произошли несколько позже, но в результате его на себя записал уже упомянутый Мищенко.

Еще одна неожиданность, что регистрационные действия по всем трем фирмам выполняла одна и та же нотариус из Киева, для трех разных людей – Мищенко, Тограмаджяна и Иванова.

Расследователи предполагают, что "реальным персонажем" в этом всем был только Мищенко, который в госреестрах значится владельцем или совладельцем полтора десятка очень разных компаний, некоторые из которых созданы еще в 2000-х.

В разговоре с журналистами Мищенко не опроверг свою причастность, как и тот факт, что государство "недоарестовало" связанные с Медведчуком компании.

Авторы расследования обнаружили, что одна из компаний Мищенко зарегистрирована в Киеве по адресу Антоновича, 131. В этом доме размещены некоторые подразделения государственной корпорации "Укрбуд", а также отдельных ее бывших сотрудников, в частности заместителя руководителя ОП Олега Татарова – он с семьей владеет там рядом объектов недвижимости.

Журналисты напоминают, что после того, как руководитель "Укрбуда" нардеп Максим Микитась оказался в СИЗО, его бизнес начали "дерибанить". И по тому же адресу Антоновича, 131, зарегистрировали новую фирму, на которую сразу же "повесили" недвижимость в Киеве возле метра Академгородок, которая до этого принадлежала "Укрбуду". Владельцами этой фирмы стали тесть Татарова и партнерша по бизнесу уже упоминавшегося Валерия Мищенко Людмила Мищенко (не его родственница).

"То есть партнершей Валерия Мищенко, который сейчас присоединился к переписыванию долей Медведчука в ряде арестованных компаний, был человек из окружения Олега Татарова", - констатируют расследователи.

В Bihus.Info предполагают, что активы Медведчука не могли переписывать без участия правоохранительных органов, поскольку суд отправил имущество под арест, но согласно законодательству, завершить процедуру должен был следователь или прокурор.

"Когда суд принимает на что-то наложить арест, то в принципе это ни о чем, потому что арест появляется тогда, когда следователь или прокурор берет это постановление и идет к ближайшему регистратору, который должен внести в государственный реестр информацию о запрете совершения регистрационных действий, чтобы дальше никто ничего уже не мог переписать.

Что произошло после того, как львовские суды приняли решение об аресте долей Медведчука в компаниях? Ничего. Никто никуда не сходил", - рассказали расследователи.

В делах государство представляли Государственное бюро расследований и прокуратура.

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