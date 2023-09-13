"Чорні археологи" використали наслідки підриву Каховської ГЕС для власного збагачення – археолог
Підрив Каховської ГЕС спонукав "чорних археологів" проводити незаконні дослідження на розмитих внаслідок катастрофи територіях.
Джерело: археологиня, музейниця та спеціалістка зі скіфської культури Оксана Ліфантій в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Після підриву Каховської ГЕС розмило велику частину археології. Там зараз об’єктивно небезпечні умови, тому проводити повноцінні, методичні археологічні дослідження дуже важко.
А ось цим "скарбошукачам" – пройтися і позбирати. І вони це роблять не для порятунку спадщини. Вони для збагачення це роблять. Це – велетенський ринок, який існує навіть зараз, що особливо сумно та цинічно".
Передісторія:
- Вранці 6 червня 2023 року стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.
- Гребля і машинна зала ГЕС були повністю зруйновані. ГЕС відновленню не підлягає.
- Підрив росіянами ГЕС сричинив затоплення низки територій, людські жертви та екологічну катастрофу.
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