"Черные археологи" использовали последствия подрыва Каховской ГЭС для обогащения – археолог
Подрыв Каховской ГЭС побудил "черных археологов" проводить незаконные исследования на размытых в результате катастрофы территориях.
Источник: археолог, музейщик и специалист по скифской культуре Оксана Лифантий в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "После подрыва Каховской ГЭС размыло большую часть археологии. Там сейчас объективно опасные условия, поэтому проводить полноценные, методические археологические исследования очень трудно.
А вот этим "кладоискателям" - пройтись и пособирать. И они это делают не для спасения наследия. Они для обогащения это делают. Это - огромный рынок, который существует даже сейчас, что особенно печально и цинично".
Предыстория:
- Утром 6 июня стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.
- Плотина и машинный зал ГЭС были полностью разрушены. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Подрыв россиянами ГЭС вызвал затопление ряда территорий, человеческие жертвы и экологическую катастрофу.
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