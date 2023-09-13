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"Черные археологи" использовали последствия подрыва Каховской ГЭС для обогащения – археолог

София СередаСреда, 13 сентября 2023, 18:52

Подрыв Каховской ГЭС побудил "черных археологов" проводить незаконные исследования на размытых в результате катастрофы территориях.

Источник: археолог, музейщик и специалист по скифской культуре Оксана Лифантий в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "После подрыва Каховской ГЭС размыло большую часть археологии. Там сейчас объективно опасные условия, поэтому проводить полноценные, методические археологические исследования очень трудно.

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А вот этим "кладоискателям" - пройтись и пособирать. И они это делают не для спасения наследия. Они для обогащения это делают. Это - огромный рынок, который существует даже сейчас, что особенно печально и цинично".

Предыстория:

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Темы: Каховская ГЭС
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