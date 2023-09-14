Свіжий знімок із супутника показав пошкоджену під Євпаторією систему ППО
Четвер, 14 вересня 2023, 15:23
Знімок, зроблений супутником вранці 14 вересня, підтверджує ураження російських систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" під Євпаторією в окупованому Криму.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: "Радіо Свобода" отримало супутниковий знімок із високою роздільною здатністю, зроблений вранці 14 вересня, який підтверджує український удар по позиціях систем ППО С-400 під Євпаторією в ніч на четвер.
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На знімку Planet Labs видно чорну пляму на місці, де ще недавно розміщувалися елементи системи ППО.
Раніше OSINT-дослідники оприлюднили знімок двотижневої давності, на якому було зафіксовано ще не пошкоджену російську батарею ЗРК (С-400) неподалік Євпаторії.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Уранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи, російське Міноборони заявило про атаку безпілотними літальними апаратами на Крим і спробу атаки безпілотними катерами на патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергей Котов".
- Співрозмовники УП в СБУ повідомили, що військова контррозвідка СБУ та ВМС провели спецоперацію біля Євпаторії, знищивши російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.