Свіжий знімок із супутника показав пошкоджену під Євпаторією систему ППО

Знімок, зроблений супутником вранці 14 вересня, підтверджує ураження російських систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" під Євпаторією в окупованому Криму.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: "Радіо Свобода" отримало супутниковий знімок із високою роздільною здатністю, зроблений вранці 14 вересня, який підтверджує український удар по позиціях систем ППО С-400 під Євпаторією в ніч на четвер.

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Уражені під Євпаторією системи С-400, 14.09.2023 Planet Labs Inc via Радіо Свобода

На знімку Planet Labs видно чорну пляму на місці, де ще недавно розміщувалися елементи системи ППО.

Раніше OSINT-дослідники оприлюднили знімок двотижневої давності, на якому було зафіксовано ще не пошкоджену російську батарею ЗРК (С-400) неподалік Євпаторії.

Системи російької ППО С-400 під Євпаторією 28.08.2023 Planet via OSINTtechnical

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