Свежий снимок со спутника показал поврежденную под Евпаторией систему ПВО

Пораженный под Евпаторией комплекс С-400 "Триумф", спутниковый снимок Planet Labs с "Радио Свобода"

Снимок, сделанный спутником утром 14 сентября, подтверждает поражение российских систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" под Евпаторией в оккупированном Крыму.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: "Радио Свобода" получило спутниковый снимок с высоким разрешением, сделанный утром 14 сентября, который подтверждает украинский удар по позициям систем ПВО С-400 под Евпаторией в ночь на четверг.

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Пораженные под Евпаторией системы С-400, 14.09.2023 PLANET LABS INC VIA РАДИО СВОБОДА

На снимке Planet Labs видно черное пятно на месте, где еще недавно размещались элементы системы ПВО.

Ранее OSINT-исследователи обнародовали снимок двухнедельной давности, на котором была зафиксирована еще не поврежденная российская батарея ЗРК (С-400) неподалеку Евпатории.

Системы российской ПВО С-400 под Евпаторией 28.08.2023 PLANET VIA OSINTTECHNICAL

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