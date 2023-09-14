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Свежий снимок со спутника показал поврежденную под Евпаторией систему ПВО

Елена РощинаЧетверг, 14 сентября 2023, 15:23
Свежий снимок со спутника показал поврежденную под Евпаторией систему ПВО
Пораженный под Евпаторией комплекс С-400 "Триумф", спутниковый снимок Planet Labs с "Радио Свобода"

Снимок, сделанный спутником утром 14 сентября, подтверждает поражение российских систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" под Евпаторией в оккупированном Крыму. 

Источник: "Радио Свобода"

Детали: "Радио Свобода" получило спутниковый снимок с высоким разрешением, сделанный утром 14 сентября, который подтверждает украинский удар по позициям систем ПВО С-400 под Евпаторией в ночь на четверг.

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Пораженные под Евпаторией системы С-400, 14.09.2023
Пораженные под Евпаторией системы С-400, 14.09.2023
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На снимке Planet Labs видно черное пятно на месте, где еще недавно размещались элементы системы ПВО. 

Ранее OSINT-исследователи обнародовали снимок двухнедельной давности, на котором была зафиксирована еще не поврежденная российская батарея ЗРК (С-400) неподалеку Евпатории.

Системы российской ПВО С-400 под Евпаторией 28.08.2023
Системы российской ПВО С-400 под Евпаторией 28.08.2023
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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 14 сентября в оккупированной Евпатории прогремели взрывы, российское Минобороны заявило об атаке беспилотными летательными аппаратами на Крым и попытке атаки беспилотными катерами на патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов".
  • Собеседники УП в СБУ сообщили, что военная контрразведка СБУ и ВМС провели спецоперацию возле Евпатории, уничтожив рссийский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.

Темы: Крымвойнадеоккупациябеспилотники
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