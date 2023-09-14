Маск проігнорував запитання щодо вимкнення Starlink та життів українців

Американський мільярдер, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск відмовився відповідати на запитання про шкоду Україні від вимкнених старлінків і компліменти російського диктатора Путіна.

Джерело: Sky News

Деталі: Репортер британського телеканалу зустрів Маска під час виходу мільярдера з наради у Федеральному управлінні цивільної авіації у Вашингтоні.

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Журналіст кілька разів запитав Маска, чи коштувало його невігластво і самолюбство життів українців.

Бізнесмен проігнорував запитання.

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Не відповів Маск і на питання, чи оцінив він гідно те, що президент РФ Путін назвав його "видатним".

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