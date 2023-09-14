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Маск проігнорував запитання щодо вимкнення Starlink та життів українців

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 вересня 2023, 15:30
Маск проігнорував запитання щодо вимкнення Starlink та життів українців
Ілон Маск. фото Getty Images

Американський мільярдер, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск відмовився відповідати на запитання про шкоду Україні від вимкнених старлінків і компліменти російського диктатора Путіна.

Джерело: Sky News

Деталі: Репортер британського телеканалу зустрів Маска під час виходу мільярдера з наради у Федеральному управлінні цивільної авіації у Вашингтоні.

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Журналіст кілька разів запитав Маска, чи коштувало його невігластво і самолюбство життів українців.

Бізнесмен проігнорував запитання.

ВІДЕО ДНЯ

Не відповів Маск і на питання, чи оцінив він гідно те, що президент РФ Путін назвав його "видатним".

Передісторія:

  • Телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.
  • Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму. Мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України. Також він повторює про "необхідність перемир'я".
  • Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що інформацію про те, що мільярдер наказав відключити Starlink над Кримом для зриву атаки на флот РФ, треба ретельно перевірити.
  • Сенаторка США Елізабет Воррен виступила з вимогою провести розслідування щодо компанії SpaceX.
  • В ніч на 13 вересня під час атаки на бухту в Севастополі також був масштабний збій в роботі Starlink.

Теми: Масквійна
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