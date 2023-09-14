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Маск проигнорировал вопросы об отключении Starlink и жизнях украинцев

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 сентября 2023, 15:30
Маск проигнорировал вопросы об отключении Starlink и жизнях украинцев
Илон Маск. фото Getty Images

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отказался отвечать на вопросы о вреде Украине от выключенных старлинков и комплиментах российского диктатора Путина.

Источник: Sky News

Детали: Репортер британского телеканала встретил Маска при выходе миллиардера с совещания в Федеральном управлении гражданской авиации в Вашингтоне.

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Журналист несколько раз спросил Маска, стоило ли его невежество и самолюбие жизней украинцев.

Бизнесмен проигнорировал вопросы.

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Не ответил Маск и на вопрос о том, оценил ли он по достоинству то, что президент РФ Путин назвал его "выдающимся".

Предыстория:

  • Телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.
  • Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины. Также он твердит о "необходимости перемирия".
  • Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что информацию о том, что миллиардер приказал отключить Starlink над Крымом для срыва атаки на флот РФ, надо тщательно проверить.
  • Сенатор США Элизабет Уоррен выступила с требованием провести расследование в отношении компании SpaceX.
  • В ночь на 13 сентября во время атаки на бухту в Севастополе также был масштабный сбой в работе Starlink.

Темы: Масквойна
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