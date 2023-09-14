З'явилося відео з пошкодженим напередодні кораблем РФ "Мінськ"

У соцмережах з’явилося відео з пошкодженим напередодні російським десантним кораблем "Мінськ" у бухті тимчасово окупованого Севастополя.

Джерело: Telegram-канал "Крымский ветер", речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в коментарі УП

Деталі: На відео помітно значні пошкодження на палубі та сліди від пожежі. Водночас речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив УП, що великий десантний корабель (не називаючи назву) після ураження не підлягає відновленню.

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Що передувало:

У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.

Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

У соцмережах з’явилося фото російського великого десантного корабля "Мінськ", з якого експерти роблять висновок про те, що корабель не підлягає відновленню після ракетного удару.