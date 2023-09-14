Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З'явилося відео з пошкодженим напередодні кораблем РФ "Мінськ"

"Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 20:18
З'явилося відео з пошкодженим напередодні кораблем РФ Мінськ
ВДК "Мінськ" Чорноморського флоту РФ пошкоджений 13 вересня ТЕЛЕГРАМ КРЫМСКИЙ ВЕТЕР

У соцмережах з’явилося відео з пошкодженим напередодні російським десантним кораблем "Мінськ" у бухті тимчасово окупованого Севастополя.

Джерело: Telegram-канал "Крымский ветер", речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в коментарі УП

Деталі: На відео помітно значні пошкодження на палубі та сліди від пожежі. Водночас речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив УП, що великий десантний корабель (не називаючи назву) після ураження не підлягає відновленню. 

Реклама:

Що передувало:

  • У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.
  • Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
  • У соцмережах з’явилося фото російського великого десантного корабля "Мінськ", з якого експерти роблять висновок про те, що корабель не підлягає відновленню після ракетного удару.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: корабліКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
кораблі
Партизани кажуть, що навести удар по флоту росіян допомогли севастопольці
На супутникових знімках зафіксували наслідки атаки на бухту Севастополя
ВМС знищили російський катер у Чорному морі під час спроби висадки окупантів
Останні новини
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
Усі новини...
Реклама: