Появилось видео с поврежденным накануне кораблем РФ "Минск"
Четверг, 14 сентября 2023, 20:18
В соцсетях появилось видео с поврежденным накануне российским десантным кораблем "Минск" в бухте временно оккупированного Севастополя.
Источник: Telegram-канал "Крымский ветер", представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии УП
Детали: На видео заметны значительные повреждения на палубе и следы от пожара. В то же время, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил УП, что большой десантный корабль (не называя название) после поражения не подлежит восстановлению.
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Что предшествовало:
- В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
- Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".
- В соцсетях появилось фото российского крупного десантного корабля "Минск", из которого эксперты делают вывод о том, что корабль не подлежит восстановлению после ракетного удара.