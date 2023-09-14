Появилось видео с поврежденным накануне кораблем РФ "Минск"

В соцсетях появилось видео с поврежденным накануне российским десантным кораблем "Минск" в бухте временно оккупированного Севастополя.

Источник: Telegram-канал "Крымский ветер", представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии УП

Детали: На видео заметны значительные повреждения на палубе и следы от пожара. В то же время, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил УП, что большой десантный корабль (не называя название) после поражения не подлежит восстановлению.

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