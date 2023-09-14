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Появилось видео с поврежденным накануне кораблем РФ "Минск"

"Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 20:18
Появилось видео с поврежденным накануне кораблем РФ Минск
ВДК "Минск" Черноморского флота РФ поврежден 13 сентября ТЕЛЕГРАМ КРЫМСКИЙ ВЕТЕР

В соцсетях появилось видео с поврежденным накануне российским десантным кораблем "Минск" в бухте временно оккупированного Севастополя.

Источник: Telegram-канал "Крымский ветер", представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии УП

Детали: На видео заметны значительные повреждения на палубе и следы от пожара. В то же время, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил УП, что большой десантный корабль (не называя название) после поражения не подлежит восстановлению.

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Что предшествовало:

  • В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
  • Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".
  • В соцсетях появилось фото российского крупного десантного корабля "Минск", из которого эксперты делают вывод о том, что корабль не подлежит восстановлению после ракетного удара.

Темы: кораблиКрым
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