Коломойський отримав нову підозру − СБУ

Українському олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру за трьома статтями у справі про заволодіння 5,8 млрд грн − це вже третя підозра бізнесмену.

Джерело: СБУ

Дослівно служба: "Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру".

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Деталі: Коломойському інкримінують:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 ККУ (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Інфографіка СБУ

Упродовж вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", але насправді ніяких внесків банк не отримував.

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Слідство встановило, що така "схема" загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн доларів.

Потім ці фейкові "внески" зарахували на особистий рахунок Коломойського − так вони стали реальними безготівковими коштами, якими бізнесмен розплачувався у своїй підприємницькій діяльності.

Ці кошти Коломойський віддавав як позики, розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

"Наразі досудове розслідування триває. Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності", − підсумували в СБУ.

Що було раніше: Радник голови ОП Сергій Лещенко повідомив, що Коломойському вручили третю підозру.

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