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Коломойский получил новое подозрение − СБУ

Ирина БалачукПятница, 15 сентября 2023, 09:03
Коломойский получил новое подозрение − СБУ
Фото СБУ

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по трем статьям по делу о завладении 5,8 млрд грн − это уже третье подозрение бизнесмену.

Источник: СБУ

Дословно служба: "Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского. По материалам СБУ ему сообщено о дополнительном подозрении".

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Детали: Коломойскому инкриминируют:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 УКУ (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УКУ (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого он создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных в кассу банка", но на самом деле никаких взносов банк не получал. 

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Инфографика СБУ

Следствие установило, что такая "схема" в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.

Затем эти фейковые "взносы" зачислили на личный счет Коломойского − так они стали реальными безналичными средствами, которыми бизнесмен расплачивался в своей предпринимательской деятельности.

Эти средства Коломойский отдавал как займы, рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

"Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности", − подытожили в СБУ.

Что было раньше: Советник главы ОП Сергей Лещенко сообщил, что Коломойскому вручили третье подозрение.

Предыстория: 

  • 2 сентября СБУ, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
  • Детективы НАБУ по согласованию САП 7 сентября сообщили о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы.
  • Шевченковский райсуд Киева избрал олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.
  • 8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на 2 суток наложили арест на активы и имущество бывшего бенефициарного владельца ПриватБанка − олигарха Игоря Коломойского.
  • Коломойскому грозит до 12 лет заключения.

Темы: КоломойскийСБУПриватбанк
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