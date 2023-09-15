Коломойский получил новое подозрение − СБУ

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по трем статьям по делу о завладении 5,8 млрд грн − это уже третье подозрение бизнесмену.

Источник: СБУ

Дословно служба: "Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского. По материалам СБУ ему сообщено о дополнительном подозрении".

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Детали: Коломойскому инкриминируют:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 УКУ (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УКУ (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого он создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных в кассу банка", но на самом деле никаких взносов банк не получал.

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Следствие установило, что такая "схема" в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.

Затем эти фейковые "взносы" зачислили на личный счет Коломойского − так они стали реальными безналичными средствами, которыми бизнесмен расплачивался в своей предпринимательской деятельности.

Эти средства Коломойский отдавал как займы, рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

"Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности", − подытожили в СБУ.

Что было раньше: Советник главы ОП Сергей Лещенко сообщил, что Коломойскому вручили третье подозрение.

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