Третья ОШБ рассказала, как освобождала Андреевку: бригада россиян разбита вдребезги

Защитники третьей штурмовой бригады сообщили, что российский гарнизон в Андреевке был окружен и разбит вдребезги, а взятие и удержание населенного пункта станет ключом для прорыва на правом фланге от Бахмута.

Источник: третья отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Третья отдельная штурмовая бригада освободила н.п. Андреевку. 72 омсбр рф - разбита вдребезги!

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В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала:

начальника бригадной разведки врага;

трех комбатов;

и почти всю пехоту 72 бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники".

Детали: В то же время пока бои продолжаются, подразделения 3-й ОШБ продолжают закрепляться на новых позициях.

О конкретных цифрах 200х, 300х противника и другие интересные детали операции сообщат позже.

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Защитники подчеркивают, что подразделения 72-й омсбр РФ неоднократно несли весомые потери во время столкновений с третьей штурмовой: "Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг потерпел тотальный провал".

Дословно: "Взятие и удержание населенного пункта Андреевка - наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления.

За результаты этих боев мы платим высокую цену. И за кровь каждого нашего бойца будет воздано только кровью".

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