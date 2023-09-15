Третья ОШБ рассказала, как освобождала Андреевку: бригада россиян разбита вдребезги
Защитники третьей штурмовой бригады сообщили, что российский гарнизон в Андреевке был окружен и разбит вдребезги, а взятие и удержание населенного пункта станет ключом для прорыва на правом фланге от Бахмута.
Источник: третья отдельная штурмовая бригада
Дословно: "Третья отдельная штурмовая бригада освободила н.п. Андреевку. 72 омсбр рф - разбита вдребезги!
В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала:
- начальника бригадной разведки врага;
- трех комбатов;
- и почти всю пехоту 72 бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники".
Детали: В то же время пока бои продолжаются, подразделения 3-й ОШБ продолжают закрепляться на новых позициях.
О конкретных цифрах 200х, 300х противника и другие интересные детали операции сообщат позже.
Защитники подчеркивают, что подразделения 72-й омсбр РФ неоднократно несли весомые потери во время столкновений с третьей штурмовой: "Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг потерпел тотальный провал".
Дословно: "Взятие и удержание населенного пункта Андреевка - наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления.
За результаты этих боев мы платим высокую цену. И за кровь каждого нашего бойца будет воздано только кровью".
Предыстория:
- 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны на Бахмутском направлении освободили населенный пункт Андреевка, командование 3-й отдельной штурмовой бригады официально опровергло эту информацию, назвав ее ложной и преждевременной. Защитники сообщили, что продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки.
- Позже Маляр эту ситуацию объяснила "коммуникационным сбоем между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий".
- 15 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку, продолжают наступление и имеют частичный успех в районе Клищеевки в Донецкой области.