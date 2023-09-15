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Третья ОШБ рассказала, как освобождала Андреевку: бригада россиян разбита вдребезги

Алена МазуренкоПятница, 15 сентября 2023, 09:43
Третья ОШБ рассказала, как освобождала Андреевку: бригада россиян разбита вдребезги
иллюстративное фото из Facebook Генштаба

Защитники третьей штурмовой бригады сообщили, что российский гарнизон в Андреевке был окружен и разбит вдребезги, а взятие и удержание населенного пункта станет ключом для прорыва на правом фланге от Бахмута.

Источник: третья отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Третья отдельная штурмовая бригада освободила н.п. Андреевку. 72 омсбр рф - разбита вдребезги!

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В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала:

  • начальника бригадной разведки врага;
  • трех комбатов;
  • и почти всю пехоту 72 бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники".

Детали: В то же время пока бои продолжаются, подразделения 3-й ОШБ продолжают закрепляться на новых позициях.

О конкретных цифрах 200х, 300х противника и другие интересные детали операции сообщат позже.

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Защитники подчеркивают, что подразделения 72-й омсбр РФ неоднократно несли весомые потери во время столкновений с третьей штурмовой: "Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг потерпел тотальный провал".

Дословно: "Взятие и удержание населенного пункта Андреевка - наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления.

За результаты этих боев мы платим высокую цену. И за кровь каждого нашего бойца будет воздано только кровью".

Предыстория:

  • 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны на Бахмутском направлении освободили населенный пункт Андреевка, командование 3-й отдельной штурмовой бригады официально опровергло эту информацию, назвав ее ложной и преждевременной. Защитники сообщили, что продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки.  
  • Позже Маляр эту ситуацию объяснила "коммуникационным сбоем между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий".
  • 15 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку, продолжают наступление и имеют частичный успех в районе Клищеевки в Донецкой области.

Темы: БахмутвойнаВооруженные силы
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