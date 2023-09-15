Защитники показали кадры зачистки Андреевки от россиян
Пятница, 15 сентября 2023, 17:11
Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали кадры борьбы с оккупантами из освобожденной Андреевки в Бахмутском районе Донецкой области.
Источник: Третья отдельная штурмовая бригада
Дословно: "После уничтожения командиров 72 омсбр рф, остатки оккупантов еще скрывались в окруженном поселке.
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Бойцы Третьей штурмовой подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2-го штурмового бата объявил ультиматум врагу: плен или смерть.
В результате боевой операции часть оккупантов сдалась".
Бійці 3-ї ОШБ показали кадри бойової операції у звільненій Андріївці pic.twitter.com/WvePXMPuQ1— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 15, 2023ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 15 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку, продолжают наступление и имеют частичный успех в районе Клищеевки в Донецкой области.
- Защитники третьей штурмовой бригады сообщили, что российский гарнизон в Андреевке был окружен и разбит вдребезги, а взятие и удержание населенного пункта станет ключом для прорыва на правом фланге от Бахмута.