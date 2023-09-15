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Защитники показали кадры зачистки Андреевки от россиян

Алена МазуренкоПятница, 15 сентября 2023, 17:11
Защитники показали кадры зачистки Андреевки от россиян
скриншот

Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали кадры борьбы с оккупантами из освобожденной Андреевки в Бахмутском районе Донецкой области.

Источник: Третья отдельная штурмовая бригада

Дословно: "После уничтожения командиров 72 омсбр рф, остатки оккупантов еще скрывались в окруженном поселке.

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Бойцы Третьей штурмовой подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2-го штурмового бата объявил ультиматум врагу: плен или смерть.

В результате боевой операции часть оккупантов сдалась".

Предыстория:

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку, продолжают наступление и имеют частичный успех в районе Клищеевки в Донецкой области.
  • Защитники третьей штурмовой бригады сообщили, что российский гарнизон в Андреевке был окружен и разбит вдребезги, а взятие и удержание населенного пункта станет ключом для прорыва на правом фланге от Бахмута.

Темы: Бахмутвойна
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