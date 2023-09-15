Защитники показали кадры зачистки Андреевки от россиян

Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали кадры борьбы с оккупантами из освобожденной Андреевки в Бахмутском районе Донецкой области.

Источник: Третья отдельная штурмовая бригада

Дословно: "После уничтожения командиров 72 омсбр рф, остатки оккупантов еще скрывались в окруженном поселке.

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Бойцы Третьей штурмовой подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2-го штурмового бата объявил ультиматум врагу: плен или смерть.

В результате боевой операции часть оккупантов сдалась".

Бійці 3-ї ОШБ показали кадри бойової операції у звільненій Андріївці pic.twitter.com/WvePXMPuQ1 ВИДЕО ДНЯ September 15, 2023

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