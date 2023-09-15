Суд збільшив розмір застави Коломойському: майже 4 мільярди гривень

Суд збільшив розмір застави бізнесмену Ігорю Коломойському. Її розмір тепер становить 3 млрд 891 млн гривень замість майже 510 млн гривень.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: Шевченківський районний суд Києва переобрав запобіжний захід Коломойському, який 15 вересня отримав нову підозру за трьома статтями — у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень. Олігарху змінили запобіжний захід у частині застави і встановили розмір у 3 млрд 891 млн гривень.

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Сторона обвинувачення просила суд Києва збільшити заставу через нові підозри – до майже 5,88 мільярда гривень.

Прокурор зазначив, що Коломойський вийшов з громадянства України й тепер є громадянином Ізраїлю, а тому існує ризик переховування за кордоном.

Дослівно: "Адвокат заявляв, що обвинувачення не обґрунтоване, бо не встановлено жодних осіб, які були в злочинній групі, окрім Коломойського. Крім того, ні ПриватБанк, ні інші вкладники не заявляли за ці роки про злочин. Він також зазначив, що НБУ після втрат у розмірі 5 млрд мав би провести перевірки і аудити, але їх не проводили.

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За словами сторони захисту, ПриватБанк у той період про який йде мова, був не державним, а приватним, тому збитки могли бути завдані тільки акціонерам банку — Боголюбову або Коломойському.

Адвокат також заявив, що розмір застави необґрунтований, бо прокурор БЕБ не навів жодних доказів, що Коломойський має змогу заплатити таку суму. Він назвав необґрунтованими і ризики, оскільки Коломойський вже перебуває під вартою і тому не може втекти, перешкоджати чи якось впливати на свідків".

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