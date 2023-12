У Києві вшанували пам’ять Гонгадзе та вбитих українських журналістів

У суботу, 16 вересня, у Києві в Іллінському сквері відбулась Акція пам’яті засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе і всіх вбитих українських журналістів, приурочена до 23-х роковин вбивства українського журналіста.

Джерело: сторінка події у Facebook, Detector media

Деталі: Учасники акції, журналісти й правозахисники згадали про внесок Гонгадзе у боротьбу проти агресивної зовнішньої політики Росії, яку та вела проти сусідніх країн протягом багатьох століть, а також про українських та закордонних журналістів, вбитих російськими військами від початку вторгнення на територію України.

Вшанування пам'яті Гонгадзе та вбитих українських журналістів

На заході говорили в тому числі й про злочини та утиски проти громадянських журналістів, які окупаційна російська влада вчиняє в окупованому Криму та на інших тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Вшанування пам'яті Гонгадзе та вбитих українських журналістів

Під час акції відбулось відкриття фотовиставки The War Is Not Over Yet про злочини Росії проти медіа та журналістів в Україні після 24 лютого 2022 року.

Вшанування пам'яті Гонгадзе та вбитих українських журналістів

Довідково: 23 роки тому в ніч з 16 на 17 вересня Гонгадзе був викрадений правоохоронцями в центрі Києва, а пізніше жорстоко вбитий.

