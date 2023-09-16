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У Києві вшанували пам’ять Гонгадзе та вбитих українських журналістів

Роман ПетренкоСубота, 16 вересня 2023, 12:40
У Києві вшанували пам’ять Гонгадзе та вбитих українських журналістів
фото: дмитро ларін, уп

У суботу, 16 вересня, у Києві в Іллінському сквері відбулась Акція пам’яті засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе і всіх вбитих українських журналістів, приурочена до 23-х роковин вбивства українського журналіста.

Джерело: сторінка події у Facebook, Detector media

Деталі: Учасники акції, журналісти й правозахисники згадали про внесок Гонгадзе у боротьбу проти агресивної зовнішньої політики Росії, яку та вела проти сусідніх країн протягом багатьох століть, а також про українських та закордонних журналістів, вбитих російськими військами від початку вторгнення на територію України.

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Вшанування пам'яті Гонгадзе та вбитих українських журналістів
Усі фото: Дмитро Ларін, УП

На заході говорили в тому числі й про злочини та утиски проти громадянських журналістів, які окупаційна російська влада вчиняє в окупованому Криму та на інших тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

 
Вшанування пам'яті Гонгадзе та вбитих українських журналістів
Усі фото: Дмитро Ларін, УП

Під час акції відбулось відкриття фотовиставки The War Is Not Over Yet про злочини Росії проти медіа та журналістів в Україні після 24 лютого 2022 року.

 
Вшанування пам'яті Гонгадзе та вбитих українських журналістів
Усі фото: Дмитро Ларін, УП

Довідково: 23 роки тому в ніч з 16 на 17 вересня Гонгадзе був викрадений правоохоронцями в центрі Києва, а пізніше жорстоко вбитий.

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Теми: ГонгадзеЗМІвбивствоКиїв
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