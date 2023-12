В Киеве почтили память Гонгадзе и убитых украинских журналистов

В субботу, 16 сентября, в Киеве в Ильинском сквере состоялась Акция памяти основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов, приуроченная к 23-й годовщине убийства украинского журналиста.

Источник: страница события в Facebook, Detector media

Детали: Участники акции, журналисты и правозащитники вспомнили о вкладе Гонгадзе в борьбу против агрессивной внешней политики России, которую та вела против соседних стран в течение многих веков, а также об украинских и зарубежных журналистах, убитых российскими войсками с начала вторжения на территорию Украины.

Почтение памяти Гонгадзе и убитых украинских журналистов

На мероприятии говорили, в том числе, и о преступлениях и притеснениях против гражданских журналистов, которые оккупационная российская власть совершает в оккупированном Крыму и на других временно неподконтрольных Украине территориях.



Во время акции состоялось открытие фотовыставки The War Is Not Over Yet о преступлениях России против медиа и журналистов в Украине после 24 февраля 2022 года.



Справочно: 23 года назад в ночь с 16 на 17 сентября Гонгадзе был похищен правоохранителями в центре Киева, а позже жестоко убит.

