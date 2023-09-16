Появились снимки буксировки корабля РФ "Самум", которого подбил "Морской малыш" СБУ

Появилось фото буксировки российского ракетного корабля "Самум", который был подбит в Черном море дроном Службы безопасности Украины "Морской малыш".

Источник: фото, предоставленное УП собеседником в спецслужбе

Детали: Снимок свидетельствует, что "Самум" был поражен СБУ. На нем видно, как катера-буксиры тянут российский корабль, имеющий заметный крен.

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Что предшествовало: Собеседники УП в СБУ сообщили, что морской дрон СБУ "Морской малыш" попал по ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

Для этой атаки спецслужба использовала экспериментальный образец морского дрона, который способен работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами.

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