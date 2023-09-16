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Появились снимки буксировки корабля РФ "Самум", которого подбил "Морской малыш" СБУ

Валентина РоманенкоСуббота, 16 сентября 2023, 14:52
Появились снимки буксировки корабля РФ Самум, которого подбил Морской малыш СБУ
фото, предоставленное УП источником

Появилось фото буксировки российского ракетного корабля "Самум", который был подбит в Черном море дроном Службы безопасности Украины "Морской малыш".

Источник: фото, предоставленное УП собеседником в спецслужбе

Детали: Снимок свидетельствует, что "Самум" был поражен СБУ. На нем видно, как катера-буксиры тянут российский корабль, имеющий заметный крен.

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Что предшествовало: Собеседники УП в СБУ сообщили, что морской дрон СБУ "Морской малыш" попал по ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

Для этой атаки спецслужба использовала экспериментальный образец морского дрона, который способен работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером 14 сентября ракетный корабль "Самум". Россияне заявили, что атака была "безуспешной".
  • В августе глава СБУ Василий Малюк рассказал, что изготовление морских надводных дронов, которые Украина успешно использовала для атаки на Крымский мост и российские корабли, наладили на территории страны на одном из подземных производств.
  • Морские дроны, которые повредили Крымский мост в июле 2023 года, были названы "SeaBaby" ("Морской малыш").

Темы: СБУСевастопольвойна
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