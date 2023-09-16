ВР знайде механізми зняти Шуфрича з посади голови комітету – Корнієнко
Субота, 16 вересня 2023, 18:53
Верховна Рада знайде механізми відкликання Нестора Шуфрича з посади голови комітету ВР з питань свободи слова, якщо він сам не напише заяву про складання відповідних повноважень.
Джерело: перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко у коментарі Укрінформу
Пряма мова: "У нас є кілька проєктів постанов (щодо відкликання Шуфрича з посади голови комітету ВР з питань свободи слова – ред.). Треба визначити, яка з них більше відповідає регламенту. Якщо не відповідає жодна, створити нову.
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Звичайно, було би ідеально, щоб він сам написав заяву на складання повноважень, бо він технічно найближчі 60 днів, напевно, не зможе бути якісним головою комітету...
Якщо він це не зробить, ми знайдемо механізми, як це зробити в залі".
Передісторія:
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