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ВР знайде механізми зняти Шуфрича з посади голови комітету – Корнієнко

Катерина ТищенкоСубота, 16 вересня 2023, 18:53
ВР знайде механізми зняти Шуфрича з посади голови комітету – Корнієнко
Шуфрич під час вручення підозри, фото СБУ

Верховна Рада знайде механізми відкликання Нестора Шуфрича з посади голови комітету ВР з питань свободи слова, якщо він сам не напише заяву про складання відповідних повноважень.

Джерело: перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "У нас є кілька проєктів постанов (щодо відкликання Шуфрича з посади голови комітету ВР з питань свободи слова – ред.). Треба визначити, яка з них більше відповідає регламенту. Якщо не відповідає жодна, створити нову.

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Звичайно, було би ідеально, щоб він сам написав заяву на складання повноважень, бо він технічно найближчі 60 днів, напевно, не зможе бути якісним головою комітету...

Якщо він це не зробить, ми знайдемо механізми, як це зробити в залі".

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Теми: ШуфричВерховна Рада
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