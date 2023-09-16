Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ВР знайде механізми зняти Шуфрича з посади голови комітету – Корнієнко

Катерина ТищенкоСубота, 16 вересня 2023, 18:53
ВР знайде механізми зняти Шуфрича з посади голови комітету – Корнієнко
Шуфрич під час вручення підозри, фото СБУ

Верховна Рада знайде механізми відкликання Нестора Шуфрича з посади голови комітету ВР з питань свободи слова, якщо він сам не напише заяву про складання відповідних повноважень.

Джерело: перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "У нас є кілька проєктів постанов (щодо відкликання Шуфрича з посади голови комітету ВР з питань свободи слова – ред.). Треба визначити, яка з них більше відповідає регламенту. Якщо не відповідає жодна, створити нову.

Реклама:

Звичайно, було би ідеально, щоб він сам написав заяву на складання повноважень, бо він технічно найближчі 60 днів, напевно, не зможе бути якісним головою комітету...

Якщо він це не зробить, ми знайдемо механізми, як це зробити в залі".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ШуфричВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
Шуфрич
Суд відправив Шуфрича на 2 місяці у СІЗО без можливості внесення застави
Шуфричу оголосили підозру в держзраді
СБУ знайшла у Шуфрича документ зі схемою автономії Донбасу – джерело
Останні новини
11:15
ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому – Тарнавський
11:11
Кабмін спростив вимоги для відкриття аптек у селах
11:08
Президентка Грузії відмовилась позбавляти громадянства ексгенпрокурора з паспортом РФ
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
Усі новини...
Реклама: