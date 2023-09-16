ВР найдет механизмы снять Шуфрича с должности главы комитета – Корниенко

Верховная Рада найдет механизмы отзыва Нестора Шуфрича с должности председателя комитета ВР по вопросам свободы слова, если он сам не напишет заявление о сложении соответствующих полномочий.

Источник: первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко в комментарии Укринформу

Прямая речь: "У нас есть несколько проектов постановлений (об отзыве Шуфрича с должности председателя комитета ВР по вопросам свободы слова - ред.) Надо определить, какое из них больше соответствует регламенту. Если не соответствует ни одно, создать новое.

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Конечно, было бы идеально, чтобы он сам написал заявление на сложение полномочий, потому что он технически ближайшие 60 дней, наверное, не сможет быть качественным председателем комитета...

Если он этого не сделает, мы найдем механизмы, как это сделать в зале".

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