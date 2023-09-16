ВР найдет механизмы снять Шуфрича с должности главы комитета – Корниенко
Верховная Рада найдет механизмы отзыва Нестора Шуфрича с должности председателя комитета ВР по вопросам свободы слова, если он сам не напишет заявление о сложении соответствующих полномочий.
Источник: первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко в комментарии Укринформу
Прямая речь: "У нас есть несколько проектов постановлений (об отзыве Шуфрича с должности председателя комитета ВР по вопросам свободы слова - ред.) Надо определить, какое из них больше соответствует регламенту. Если не соответствует ни одно, создать новое.
Конечно, было бы идеально, чтобы он сам написал заявление на сложение полномочий, потому что он технически ближайшие 60 дней, наверное, не сможет быть качественным председателем комитета...
Если он этого не сделает, мы найдем механизмы, как это сделать в зале".
Предыстория:
- В пятницу 15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ. У него обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ.
- Также СБУ нашла документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом, за подписью лишенного ныне украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука и самого Шуфрича.
- Шуфричу объявили подозрение в госизмене.
- Суд отправил нардепа на 2 месяца в СИЗО без возможности внесения залога.