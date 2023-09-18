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У Білорусі лишилося менше тисячі "вагнерівців" – джерела

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоПонеділок, 18 вересня 2023, 17:24
У Білорусі лишилося менше тисячі вагнерівців – джерела
табір для вагнерівців у Білорусі, фото: телеграм-канал "Сирена"

У Білорусі залишилося менше 1000 найманців "ПВК Вагнер", з яких 200 інструкторів.

Джерело: Центр національного спротиву з посиланням на інформацію місцевого підпілля, джерела УП у військових підрозділах

Дослівно "Спротив": "За інформацією від місцевого підпілля, в Білорусі залишилося менш як 1000 вагнерівців".

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Деталі: Наразі з них 200 залишаються інструкторами в спецпідрозділах МВС та Міноборони Білорусі.

"Решта залишків – це ті, кого не хочуть забирати ані в нові ПВК, ні в МО РФ", – йдеться в повідомленні.

Ці дані підтверджують і обізнані з ситуацією в Білорусі джерела "Української правди" у військових підрозділах.

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Що передувало: Після загибелі ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина в авіакатастрофі 23 серпня, у селі Цель під Осиповичами в Білорусі почали активно демонтувати табір "вагнерівців", про що свідчить супутниковий знімок сервісу Planet Labs.

Українські прикордонники та розвідка підтвердили, що фіксують відтік російських найманців з території Білорусі.

У вересні з'явилася інформація, що "вагнерівцям" у Білорусі пропонують приєднатися до ПВК "ГардСервіс", створеної самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Крім того, стало відомо, що Росгвардія вербує колишніх в'язнів-бійців "ПВК Вагнера", щоб підкорити собі залишки "вагнерівців" і водночас подбати про внутрішню безпеку Росії.

Теми: БілорусьВагнер
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