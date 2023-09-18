Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі лишилося менше тисячі "вагнерівців" – джерела

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоПонеділок, 18 вересня 2023, 17:24
У Білорусі лишилося менше тисячі вагнерівців – джерела
табір для вагнерівців у Білорусі, фото: телеграм-канал "Сирена"

У Білорусі залишилося менше 1000 найманців "ПВК Вагнер", з яких 200 інструкторів.

Джерело: Центр національного спротиву з посиланням на інформацію місцевого підпілля, джерела УП у військових підрозділах

Дослівно "Спротив": "За інформацією від місцевого підпілля, в Білорусі залишилося менш як 1000 вагнерівців".

Реклама:

Деталі: Наразі з них 200 залишаються інструкторами в спецпідрозділах МВС та Міноборони Білорусі.

"Решта залишків – це ті, кого не хочуть забирати ані в нові ПВК, ні в МО РФ", – йдеться в повідомленні.

Ці дані підтверджують і обізнані з ситуацією в Білорусі джерела "Української правди" у військових підрозділах.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Після загибелі ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина в авіакатастрофі 23 серпня, у селі Цель під Осиповичами в Білорусі почали активно демонтувати табір "вагнерівців", про що свідчить супутниковий знімок сервісу Planet Labs.

Українські прикордонники та розвідка підтвердили, що фіксують відтік російських найманців з території Білорусі.

У вересні з'явилася інформація, що "вагнерівцям" у Білорусі пропонують приєднатися до ПВК "ГардСервіс", створеної самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Крім того, стало відомо, що Росгвардія вербує колишніх в'язнів-бійців "ПВК Вагнера", щоб підкорити собі залишки "вагнерівців" і водночас подбати про внутрішню безпеку Росії.

Теми: БілорусьВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну

Україна стане донором глобальної безпеки – Зеленський

фото, оновлено від 17:48В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, є постраждалі

фотоНа столичній Шулявці обвалився міст

Буданов розповів про нараду в Росії перед війною, де сумнівалися щодо нападу

відеоБоррель з неоголошеним візитом прибув до Одеси

Усі новини...
Білорусь
Литва подумує відгородитися від Білорусі парканом навіть на болотах
ЗМІ: Прискорення будівництва паркану на кордоні з Білоруссю обійдеться Латвії в 3 млн євро
Лукашенко запевняє, що білоруси – "найбільш миролюбна нація" і що там не буде війни
Останні новини
00:14
На Таврійському напрямку за добу знищено 20 одиниць техніки ворога і 3 склади боєприпасів
23:55
ЗМІ заявляють про вибухи в Одесі. У бік області летять нові "Шахеди"
23:27
Партизани заявляють про перекидання Росією ППО у Сімферополь
22:49
"Шахеди" рухаються у бік Білгород-Дністровського району
22:34
Росіяни атакують авіацією Херсонщину, на Сході та Півдні оголошена тривога
22:14
Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну
21:31
Папа призначив 21 нового кардинала, зміцнивши вплив на обрання наступника
21:10
Україна стане донором глобальної безпеки – Зеленський
20:44
ОновленоРосія запустила "Шахеди" по Україні – ПС
20:21
Шольц: Кількість біженців у Німеччині занадто велика
Усі новини...
Реклама: