В Беларуси осталось менее тысячи "вагнеровцев" – источники

лагерь для вагнеровцев в Беларуси, фото: телеграм-канал "Сирена"

В Беларуси осталось менее 1000 наемников "ЧВК Вагнер", из которых 200 инструкторов.

Источник: Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию местного подполья, источники УП в военных подразделениях

Дословно "Спротив": "По информации от местного подполья, в Беларуси осталось менее 1000 вагнеровцев".

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Детали: Сейчас из них 200 остаются инструкторами в спецподразделениях МВД и Минобороны Беларуси.

"Остальные остатки – это те, кого не хотят забирать ни в новые ЧВК, ни в МО РФ", – говорится в сообщении.

Эти данные подтверждают и знакомые с ситуацией в Беларуси источники "Украинской правды" в военных подразделениях.

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Что предшествовало: После гибели главаря "Вагнера" Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа, в селе Цель под Осиповичами в Беларуси начали активно демонтировать лагерь "вагнеровцев", о чем свидетельствует спутниковый снимок сервиса Planet Labs.

Украинские пограничники и разведка подтвердили, что фиксируют отток российских наемников с территории Беларуси.

В сентябре появилась информация, что "вагнеровцам" в Беларуси предлагают присоединиться к ЧВК "ГардСервис", созданной самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Кроме того, стало известно, что Росгвардия вербует бывших заключенных-бойцов "ЧВК Вагнера", чтобы подчинить себе остатки "вагнеровцев" и одновременно позаботиться о внутренней безопасности России.