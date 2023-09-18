Данілов припустив, що Кадирова могли отруїти

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не виключає, що погіршення стану здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова може бути пов'язане з отруєнням.

Джерело: Данілов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Те, що у Кадирова проблеми зі станом здоров’я, – це відома річ. Більше того, є таке припущення, що це було отруєння, причому неодноразове отруєння, яке дало певні ускладнення на систему нирок.

Реклама:

Наскільки ми розуміємо, що те відео, яке є, я не можу сказати, що це відео було записано вчора, коли він його демонстрував, це може бути абсолютно старе відео, яке не має ніякого відношення до сьогоднішнього дня.

Те, що на Кадирова полювали, і полювали росіяни – відома боротьба угруповань, які є в Кремлі. Він, з урахуванням того впливу, який він мав і продовжує поки що мати на процеси на Росії, опинився в такій ситуації. Як там буде в нього зі станом здоров'я, будемо дивитися.

Я би не поспішав, тому що людина може перебувати в комі і тиждень, і місяць, і пів року і більше".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Стосовно того, як можлива смерть Кадирова може вплинути на внутрішньополітичні розклади в Росії, Данілов зазначив, що це призведе до послаблення одного з угруповань у Кремлі (так звані башти Кремля -ред.), які воюють між собою.

"Те, що стосується Кавказу, там можуть початися певні процеси, які кажуть про те, що взагалі влада на Росії є вкрай крихкою і похід Пригожина якраз це довів", – додав Данілов.

Передісторія: