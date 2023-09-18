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Данилов предположил, что Кадырова могли отравить

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 22:43
Данилов предположил, что Кадырова могли отравить
Кадыров в 2022 году. фото из открытых источников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что ухудшение состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова может быть связано с отравлением.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья, - это известная вещь. Более того, есть такое предположение, что это было отравление, причем неоднократное отравление, которое дало определенные осложнения на систему почек.

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Насколько мы понимаем, что то видео, которое есть, я не могу сказать, что это видео было записано вчера, когда он его демонстрировал, это может быть абсолютно старое видео, которое не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню.

То, что на Кадырова охотились, и охотились россияне - известная борьба группировок, которые есть в Кремле. Он, с учетом того влияния, которое он имел и продолжает пока иметь на процессы в России, оказался в такой ситуации. Как там будет у него с состоянием здоровья, будем смотреть.

Я бы не спешил, потому что человек может находиться в коме и неделю, и месяц, и полгода и больше".

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Детали: Относительно того, как возможная смерть Кадырова может повлиять на внутриполитические расклады в России, Данилов отметил, что это приведет к ослаблению одной из группировок в Кремле (так называемые башни Кремля -ред.), которые воюют между собой.

"То, что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, которые говорят о том, что вообще власть в России является крайне хрупкой и поход Пригожина как раз это доказал", - добавил Данилов.

Предыстория:

  • В последнее время в Telegram-каналах появлялась информация о тяжелой болезни Кадырова. Писали, что он впал в кому и даже умер.
  • 17 сентября, вероятно, для того, чтобы опровергнуть эти сообщения, в Telegram-канале Кадырова появилось видео его прогулки в парке. Однако, где и когда была сделана эта запись, неизвестно.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает никакой информацией о болезни Кадырова. Экс-главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram написал, что глава Чечни болен и нуждается в частом гемодиализе.

Темы: КадыровРосcияДанилов
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