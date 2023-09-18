Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов предположил, что Кадырова могли отравить

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 22:43
Данилов предположил, что Кадырова могли отравить
Кадыров в 2022 году. фото из открытых источников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что ухудшение состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова может быть связано с отравлением.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья, - это известная вещь. Более того, есть такое предположение, что это было отравление, причем неоднократное отравление, которое дало определенные осложнения на систему почек.

Реклама:

Насколько мы понимаем, что то видео, которое есть, я не могу сказать, что это видео было записано вчера, когда он его демонстрировал, это может быть абсолютно старое видео, которое не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню.

То, что на Кадырова охотились, и охотились россияне - известная борьба группировок, которые есть в Кремле. Он, с учетом того влияния, которое он имел и продолжает пока иметь на процессы в России, оказался в такой ситуации. Как там будет у него с состоянием здоровья, будем смотреть.

Я бы не спешил, потому что человек может находиться в коме и неделю, и месяц, и полгода и больше".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Относительно того, как возможная смерть Кадырова может повлиять на внутриполитические расклады в России, Данилов отметил, что это приведет к ослаблению одной из группировок в Кремле (так называемые башни Кремля -ред.), которые воюют между собой.

"То, что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, которые говорят о том, что вообще власть в России является крайне хрупкой и поход Пригожина как раз это доказал", - добавил Данилов.

Предыстория:

  • В последнее время в Telegram-каналах появлялась информация о тяжелой болезни Кадырова. Писали, что он впал в кому и даже умер.
  • 17 сентября, вероятно, для того, чтобы опровергнуть эти сообщения, в Telegram-канале Кадырова появилось видео его прогулки в парке. Однако, где и когда была сделана эта запись, неизвестно.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает никакой информацией о болезни Кадырова. Экс-главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram написал, что глава Чечни болен и нуждается в частом гемодиализе.

Темы: КадыровРосcияДанилов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана – заявление Байдена

Сенат США будет работать, чтобы предоставить критически важную поддержку Украине – заявление

Китай создал препятствия для экспорта беспилотников в Украину – NYT

Палата представителей США утвердила временный бюджет, чтобы избежать шатдауна

фото, обновлено от 17:48В Ивано-Франковской области взорвался нефтепровод, есть пострадавшие

фотоНа столичной Шулявке обвалился мост

Все новости...
Кадыров
В Кремле не знают, в каком состоянии Кадыров
Слухи о плохом здоровье Кадырова влияют на путинскую стабильность в Чечне - ISW
На фоне слухов о тяжелом состоянии и смерти Кадырова в его соцсетях появилось видео
Последние новости
05:07
Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана – заявление Байдена
04:53
Сенат США будет работать, чтобы предоставить критически важную поддержку Украине – заявление
04:25
ВСУ наступают на Запорожье и возле Бахмута, враги атакуют на линии Авдеевка-Донецк - ISW
03:50
Минобороны Польши призывает людей вступать в Силы территориальной обороны
03:26
Проукраинская партия лидирует на парламентских выборах в Словакии – экзит-пол
02:42
Великобритания хочет направить в Украину военных инструкторов – Шеппс
02:00
В Николаевской области прогремели взрывы
01:17
Враг бьет по нескольким областям баллистикой, в Запорожье взрывы
01:06
В Харькове прогремели взрывы - Терехов
00:56
Китай создал препятствия для экспорта беспилотников в Украину – NYT
Все новости...
Реклама: