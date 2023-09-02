Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст

Російське Міноборони заявило, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст, але нібито був знищений в акваторії Чорного моря.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram, Telegram-канал окупантів про ситуацію з дорожнім рухом на Кримському мосту

Дослівно російське відомство: "1 вересня близько 23:15 мск київським режимом було здійснено спробу нанесення терористичного удару по Кримському мосту напівзаглибним безекіпажним катером.

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Український морський безпілотник був своєчасно виявлений і знищений в акваторії Чорного моря".

Деталі: Рух автотранспорту Кримським мостом із 00:00 тимчасово перекрито.

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", − повідомили окупанти.

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Також окупанти заявили, що нібито перехопили український дрон над територією Бєлгородської області близько 23:00 1 вересня.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мають стати "барикадами" проти українських морських дронів.

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