Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст

Ірина БалачукСубота, 2 вересня 2023, 01:00
Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст
Незаконно збудований Росією міст через Керченську протоку. Фото РИА Новости

Російське Міноборони заявило, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст, але нібито був знищений в акваторії Чорного моря.

Джерело: Міноборони РФ у TelegramTelegram-канал окупантів про ситуацію з дорожнім рухом на Кримському мосту

Дослівно російське відомство: "1 вересня близько 23:15 мск київським режимом було здійснено спробу нанесення терористичного удару по Кримському мосту напівзаглибним безекіпажним катером.

Реклама:

Український морський безпілотник був своєчасно виявлений і знищений в акваторії Чорного моря".

Деталі: Рух автотранспорту Кримським мостом із 00:00 тимчасово перекрито.

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", − повідомили окупанти.

ВІДЕО ДНЯ

Також окупанти заявили, що нібито перехопили український дрон над територією Бєлгородської області близько 23:00 1 вересня.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мають стати "барикадами" проти українських морських дронів. 

Передісторія:

Теми: Керченський містРосіябезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Керченський міст
Окупанти заявили, що "знищили" вже 3 дрони біля Кримського моста
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Керівник ГУР про спроби захистити Кримський міст: Улюблена звичка росіян, хай топлять
Останні новини
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
Усі новини...
Реклама: