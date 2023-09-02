Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст
Російське Міноборони заявило, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст, але нібито був знищений в акваторії Чорного моря.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram, Telegram-канал окупантів про ситуацію з дорожнім рухом на Кримському мосту
Дослівно російське відомство: "1 вересня близько 23:15 мск київським режимом було здійснено спробу нанесення терористичного удару по Кримському мосту напівзаглибним безекіпажним катером.
Український морський безпілотник був своєчасно виявлений і знищений в акваторії Чорного моря".
Деталі: Рух автотранспорту Кримським мостом із 00:00 тимчасово перекрито.
"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", − повідомили окупанти.
Також окупанти заявили, що нібито перехопили український дрон над територією Бєлгородської області близько 23:00 1 вересня.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мають стати "барикадами" проти українських морських дронів.
Передісторія:
- Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна уже тривалий час працює над власною ракетною програмою та безпілотниками, тому ураження цілей на територій Росії, які розташовані навіть за 1 500 км, більше не є проблемою.
- Журналісти підрахували, що з початку року безпілотники понад 190 разів атакували територію Росії та тимчасово окупованого Криму − удари в ніч на 30 серпня по 6 регіонах РФ, стали наймасштабнішими в 2023 році.
- Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
- Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
- Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни.