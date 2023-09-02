Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст

Ірина БалачукСубота, 2 вересня 2023, 01:00
Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст
Незаконно збудований Росією міст через Керченську протоку. Фото РИА Новости

Російське Міноборони заявило, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст, але нібито був знищений в акваторії Чорного моря.

Джерело: Міноборони РФ у TelegramTelegram-канал окупантів про ситуацію з дорожнім рухом на Кримському мосту

Дослівно російське відомство: "1 вересня близько 23:15 мск київським режимом було здійснено спробу нанесення терористичного удару по Кримському мосту напівзаглибним безекіпажним катером.

Реклама:

Український морський безпілотник був своєчасно виявлений і знищений в акваторії Чорного моря".

Деталі: Рух автотранспорту Кримським мостом із 00:00 тимчасово перекрито.

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", − повідомили окупанти.

ВІДЕО ДНЯ

Також окупанти заявили, що нібито перехопили український дрон над територією Бєлгородської області близько 23:00 1 вересня.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мають стати "барикадами" проти українських морських дронів. 

Передісторія:

Теми: Керченський містРосіябезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

G20 вирішили прийняти до свого складу Африканський союз

США скоро передадуть Україні нову партію касетних снарядів – NYT

фотоЦерковника УПЦ МП, який є кумом дружини Медведчука, викрили на пропаганді комунізму

НАБУ підозрює Коломойського у заволодінні 9,2 мільярда Приватбанку

Пашинян заявив про накопичення військ Азербайджану і загрозу ескалації

Наразі підстав обмежувати виїзд жінок на військовому обліку з 1 жовтня немає – ДПСУ

Усі новини...
Керченський міст
Окупанти заявили, що "знищили" вже 3 дрони біля Кримського моста
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Керівник ГУР про спроби захистити Кримський міст: Улюблена звичка росіян, хай топлять
Останні новини
16:13
Lloyd’s та ООН ведуть перемовини щодо страхування перевезень українського зерна
16:12
Струс мозку викликає миттєві пошкодження, які можуть спричинити хворобу Альцгеймера – дослідження
15:56
відеоУ Повітряних Силах показали, як Gepard збивав "Шахеди" на Одещині
15:51
G20 вирішили прийняти до свого складу Африканський союз
15:48
В Україні понад 700 людей постраждали від російських мін, 13 дітей – загинули
15:44
Україна передала Туреччині пропозиції про відновлення роботи "зернового коридору" без РФ
15:37
США скоро передадуть Україні нову партію касетних снарядів – NYT
15:36
Близько 25 тисяч громадян України можуть перебувати в російському полоні – Лубінець
15:30
Астрономи виявили у екзопланети "хвіст", який у 18 разів перевищує розмір Юпітера
15:25
фотоЦерковника УПЦ МП, який є кумом дружини Медведчука, викрили на пропаганді комунізму
Усі новини...
Реклама: