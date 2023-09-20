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Нетаньягу з Зеленським говорили про співпрацю в "сфері захисту життя людей"

"Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 03:06
Нетаньягу з Зеленським говорили про співпрацю в сфері захисту життя людей
Володимир Зеленський, Біньямін Нетаньягу. ФОто: ОП

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Нью-Йорку, де триває сесія Генасамблеї ООН, обговорив співпрацю у сфері цивільної оборони та захисту життя людей.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та повітряні удари, зокрема іранськими дронами, яких Росія продовжує завдавати по мирних українських містах, цивільних об’єктах і портовій інфраструктурі. 

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Президент України висловив занепокоєння дедалі тіснішою військовою співпрацею Росії та Ірану.

Він також запросив Ізраїль підтримати українську формулу миру та розповів про підготовку Глобального саміту миру.

Крім того, сторони обговорили співпрацю в межах ООН та на інших міжнародних майданчиках.

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Передісторія: 

  • Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку ввечері 19 вересня. Зокрема, він закликав держави долучитись до підготовки саміту щодо запропонованої Україною "формули миру".
  • Привернув увагу Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до того, що Росія використовує іранські безпілотники для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України.
  • Та запропонував створити зернові хаби у портах Африки.

Теми: ЗеленськийІзраїльООН
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