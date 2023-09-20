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Нетаньяху с Зеленским говорили о сотрудничестве в "сфере защиты жизни людей"

"Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 03:06
Нетаньяху с Зеленским говорили о сотрудничестве в сфере защиты жизни людей
Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН, обсудил сотрудничество в сфере гражданской обороны и защиты жизни людей.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский проинформировал собеседника о ситуации на фронте и воздушных ударах, в том числе иранскими дронами, которые Россия продолжает наносить по мирным украинским городам, гражданским объектам и портовой инфраструктуре.

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Президент Украины выразил обеспокоенность все более тесным военным сотрудничеством России и Ирана.

Он пригласил Израиль поддержать украинскую формулу мира и рассказал о подготовке Глобального саммита мира.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН и других международных площадках.

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Темы: ЗеленскийИзраильООН
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