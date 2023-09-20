Нетаньяху с Зеленским говорили о сотрудничестве в "сфере защиты жизни людей"
Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН, обсудил сотрудничество в сфере гражданской обороны и защиты жизни людей.
Источник: Офис президента
Детали: Зеленский проинформировал собеседника о ситуации на фронте и воздушных ударах, в том числе иранскими дронами, которые Россия продолжает наносить по мирным украинским городам, гражданским объектам и портовой инфраструктуре.
Президент Украины выразил обеспокоенность все более тесным военным сотрудничеством России и Ирана.
Он пригласил Израиль поддержать украинскую формулу мира и рассказал о подготовке Глобального саммита мира.
Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН и других международных площадках.
Предыстория:
- Зеленский выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке вечером 19 сентября. В частности, он призвал государства принять участие в подготовке саммита относительно предложенной Украиной "формулы мира".
- Привлек внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к тому, что Россия использует иранские беспилотники для атак на портовую и агропромышленную инфраструктуру Украины.
- И предложил создать зерновые хабы в портах Африки.