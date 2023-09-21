Майже по всій Україні була повторна тривога через ракети

Після ракетного удару на світанку 21 веесня в Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу.

Джерело: Карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно ПС: "Група ракет з Чернігівщини в сторону Київської області".

Реклама:

Деталі: О 07:19 Повітряні сили повідомили, що також є загроза для Кіровоградської та Черкаської областей.

О 07:43 повітряники додали, що крилата ракета летить у напрямку Вінниччини.

Оновлено: Згодом повітряна тривога охопила майже всю Україну, крім Одеської області. Однак о 08:04 з Києва почалися відбої.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Під ранок четверга у Києві, Черкаській, Хмельницькій областях, в Харкові, Рівному та на Львівщині працювали сили протиповітряної оборони, лунали вибухи.

Уламки впали у трьох районах Києва та в центрі Черкас, є постраждалі.