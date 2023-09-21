Майже по всій Україні була повторна тривога через ракети
Після ракетного удару на світанку 21 веесня в Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу.
Джерело: Карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ
Дослівно ПС: "Група ракет з Чернігівщини в сторону Київської області".
Деталі: О 07:19 Повітряні сили повідомили, що також є загроза для Кіровоградської та Черкаської областей.
О 07:43 повітряники додали, що крилата ракета летить у напрямку Вінниччини.
Оновлено: Згодом повітряна тривога охопила майже всю Україну, крім Одеської області. Однак о 08:04 з Києва почалися відбої.
Цьому передувало: Під ранок четверга у Києві, Черкаській, Хмельницькій областях, в Харкові, Рівному та на Львівщині працювали сили протиповітряної оборони, лунали вибухи.
Уламки впали у трьох районах Києва та в центрі Черкас, є постраждалі.