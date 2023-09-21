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Майже по всій Україні була повторна тривога через ракети

Олена РощінаЧетвер, 21 вересня 2023, 07:17
Майже по всій Україні була повторна тривога через ракети
Карта повітряних тривог, t.me/air_alert_map

Після ракетного удару на світанку 21 веесня в Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу.

Джерело: Карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно ПС: "Група ракет з Чернігівщини в сторону Київської області".

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Деталі: О 07:19 Повітряні сили повідомили, що також є загроза для Кіровоградської та Черкаської областей.

О 07:43 повітряники додали, що крилата ракета летить у напрямку Вінниччини.

Оновлено: Згодом повітряна тривога охопила майже всю Україну, крім Одеської області. Однак о 08:04 з Києва почалися відбої.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Під ранок четверга у Києві, Черкаській, Хмельницькій областях, в Харкові, Рівному та на Львівщині працювали сили протиповітряної оборони, лунали вибухи.

Уламки впали у трьох районах Києва та в центрі Черкас, є постраждалі.

УП, оновлено
Теми: повітряна тривога
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