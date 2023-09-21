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Почти по всей Украине была повторная тревога из-за ракет

Елена РощинаЧетверг, 21 сентября 2023, 07:17
Почти по всей Украине была повторная тревога из-за ракет
Карта воздушных тревог, t.me/air_alert_map

После ракетного удара на рассвете 21 веесня в Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу.

Источник: Карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ

Дословно ВС: "Группа ракет с Черниговщины в сторону Киевской области".

Детали: В 07:19 Воздушные силы сообщили, что также есть угроза для Кировоградской и Черкасской областей.

В 07:43 Воздушные силы добавили, что крылатая ракета летит в направлении Винницкой области.

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Обновлено: Впоследствии воздушная тревога охватила почти всю Украину, кроме Одесской области. Однако в 08:04 с Киева начались отбои.

Этому предшествовало: Под утро четверга в Киеве, Черкасской, Хмельницкой областях, в Харькове, Ровно и на Львовщине работали силы противовоздушной обороны, раздавались взрывы.

Обломки упали в трех районах Киева и в центре Черкасс, есть пострадавшие.

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Темы: воздушная тревога
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