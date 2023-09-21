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Ранкова атака: у Черкасах знищено готель, на Львівщині й Рівненщині є влучання

Олена РощінаЧетвер, 21 вересня 2023, 07:54
Ранкова атака: у Черкасах знищено готель, на Львівщині й Рівненщині є влучання
У Черкасах внаслідок атаки сталася пожежа в готелі та в торгових павільйонах, скриншот із відео МВС

У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю, у Києві та Київській області виникли пожежі через падіння уламків ракет, у Дрогобичі Львівської області ворог влучив у промисловий обʼєкт і склад, у Рівному – в енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, голова Рівненської обладміністрації Віталій Коваль

Пряма мова Клименка: "Неспокійний ранок. В різних регіонах України лунали вибухи".

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Деталі: Голова МВС повідомив про такі наслідки ранкової атаки РФ на Україну:  

  • У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку. Постраждали 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Всі служби працюють на місці.
  • У Києві в результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загорання. Є постраждалі: 7 осіб, у тому числі дитина.
  • На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектора. Двоє людей поранено. 
  • У Харкові в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждали 2 особи.
  • Є влучання та пошкодження також на Рівненщині. Всі відповідні служби працюють.
  • У Львівській області ворог наніс удар по промисловій зоні, є руйнування та загорання.

Оновлено: Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький надав попередню інформацію, що близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території міста Дрогобич.

Виникли пожежі. Станом на 07:48 інформація про постраждалих не надходила. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Козицького: "Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.

Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м".

Пряма мова Коваля: "Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Зокрема постраждало СТО і 5 автівок, які знаходилися на її території. Без людських жертв. 

Частина Рівненського району без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади Рівнеобленерго".

Більше деталей: Мер Києва повідомив, що в Дарницькому районі столиці медики госпіталізували 18-річну дівчину та 9-річну дівчинку з будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки. У цьому ж районі сталася пожежа на СТО. 

У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу, у Святошинському були перебої з електрикою, в Голосіївському – вибило шибки в 5-поверхівці.

Цьому передувало: Під ранок четверга у Києві, Черкаській, Хмельницькій областях, в Харкові, Рівному та на Львівщині працювали сили протиповітряної оборони, лунали вибухи.

Уламки впали у трьох районах Києва та в центрі Черкас, є постраждалі.

Теми: ракетний ударЧеркасиРівненська областьЛьвівщина
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