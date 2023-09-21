Утренняя атака: в Черкассах уничтожена гостиница, во Львовской и Ровенской областях есть попадания
В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы, в Киеве и Киевской области возникли пожары из-за падения обломков ракет, в Дрогобыче Львовской области враг попал в промышленный объект и склад, в Ровно – в энергетическую и гражданскую инфраструктуру.
Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, глава Ровенской обладминистрации Виталий Коваль
Прямая речь Клименко: "Неспокойное утро. В разных регионах Украины раздавались взрывы".
Детали: Глава МВД сообщил о таких последствиях утренней атаки РФ на Украину:
- В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадало 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте.
- В Киеве в результате падения обломков есть повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. Есть пострадавшие: 7 человек, в том числе ребенок.
- В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.
- В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадало 2 человека.
- Есть попадания и повреждения также в Ровенской области. Все соответствующие службы работают.
- Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушения и возгорания.
Обновлено: Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий предоставил предварительную информацию, что около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории города Дрогобыч.
Возникли пожары. По состоянию на 07:48 информация о пострадавших не поступала.
Прямая речь Козицкого: "Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.м.
Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв.м".
Прямая речь Коваля: "Ровенская область подверглась нескольким ракетным ударам. Есть попадания в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре. В частности пострадало СТО и 5 автомобилей, которые находились на ее территории. Без человеческих жертв.
Часть Ровенского района без электроэнергии. Активно работают над восстановлением бригады Ривнеоблэнерго".
Больше деталей: Мэр Киева сообщил, что в Дарницком районе столицы медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнюю девочку из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки. В этом же районе произошел пожар на СТО.
В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу, в Святошинском были перебои с электричеством, в Голосеевском – выбило стекла в 5-этажке.
Этому предшествовало: Под утро четверга в Киеве, Черкасской, Хмельницкой областях, в Харькове, Ровно и на Львовщине работали силы противовоздушной обороны, раздавались взрывы.
Обломки упали в трех районах Киева и в центре Черкасс, есть пострадавшие.