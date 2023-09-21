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Утренняя атака: в Черкассах уничтожена гостиница, во Львовской и Ровенской областях есть попадания

Елена РощинаЧетверг, 21 сентября 2023, 07:54
Утренняя атака: в Черкассах уничтожена гостиница, во Львовской и Ровенской областях есть попадания
В Черкассах в результате атаки произошел пожар в гостинице и в торговых павильонах, скриншот из видео МВД

В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы, в Киеве и Киевской области возникли пожары из-за падения обломков ракет, в Дрогобыче Львовской области враг попал в промышленный объект и склад, в Ровно – в энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, глава Ровенской обладминистрации Виталий Коваль

Прямая речь Клименко: "Неспокойное утро. В разных регионах Украины раздавались взрывы".

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Детали: Глава МВД сообщил о таких последствиях утренней атаки РФ на Украину:  

  • В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадало 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте.
  • В Киеве в результате падения обломков есть повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. Есть пострадавшие: 7 человек, в том числе ребенок.
  • В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены
  • В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадало 2 человека.
  • Есть попадания и повреждения также в Ровенской области. Все соответствующие службы работают.
  • Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушения и возгорания.

Обновлено: Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий предоставил предварительную информацию, что около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории города Дрогобыч.

Возникли пожары. По состоянию на 07:48 информация о пострадавших не поступала. 

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Прямая речь Козицкого: "Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.м.

Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв.м".

Прямая речь Коваля: "Ровенская область подверглась нескольким ракетным ударам. Есть попадания в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре. В частности пострадало СТО и 5 автомобилей, которые находились на ее территории. Без человеческих жертв. 

Часть Ровенского района без электроэнергии. Активно работают над восстановлением бригады Ривнеоблэнерго".

Больше деталей: Мэр Киева сообщил, что в Дарницком районе столицы медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнюю девочку из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки. В этом же районе произошел пожар на СТО.

В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу, в Святошинском были перебои с электричеством, в Голосеевском – выбило стекла в 5-этажке.

Этому предшествовало: Под утро четверга в Киеве, Черкасской, Хмельницкой областях, в Харькове, Ровно и на Львовщине работали силы противовоздушной обороны, раздавались взрывы.

Обломки упали в трех районах Киева и в центре Черкасс, есть пострадавшие.

Темы: ракетный ударЧеркассыРовенская областьЛьвовщина
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