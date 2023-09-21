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Удар по командному пункту окупантів у Криму 20 вересня: супутник показав наслідки

Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 вересня 2023, 14:04
Удар по командному пункту окупантів у Криму 20 вересня: супутник показав наслідки
Фото: "Схеми", "Радіо Свобода"

ЗМІ оприлюднили перші супутникові знімки наслідків удару по командному пункту російського Чорноморського флоту біля селища Верхньосадове в окупованому Криму 20 вересня.

Джерело: "Схеми", "Радіо Свобода"

Деталі: На свіжих супутникових знімках Planet Labs за 21 вересня видно, що внаслідок вибухів 20 вересня на цій території було пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена.

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Згідно мапи військових об’єктів "Радіо Свобода" там розміщено 744-й Центр звʼязку командування Чорноморського флоту окупантів.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • За даними джерел УП в СБУ, в результаті атаки по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя вранці 20 вересня була уражена жива сила противника та дороговартісні військові системи. По військовій базі в Криму вдарили ракетами. Спецоперацію провели спільно СБУ, Повітряні сили та ВМС ЗСУ. Удар завдали після того, як СБУ підтвердила, що у військовій частині перебувають командири російського флоту.
  • Збройні сили України підтвердили, що вранці 20 вересня завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя.
  • Вранці 20 вересня Telegram-канали повідомляли про приліт по військовій частині під Севастополем і вибухи в районі аеродрому "Бельбек" та публікували відео прольоту ракет. 

Теми: Кримвійнаокупація
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