Удар по командному пункту окупантів у Криму 20 вересня: супутник показав наслідки

ЗМІ оприлюднили перші супутникові знімки наслідків удару по командному пункту російського Чорноморського флоту біля селища Верхньосадове в окупованому Криму 20 вересня.

Джерело: "Схеми", "Радіо Свобода"

Деталі: На свіжих супутникових знімках Planet Labs за 21 вересня видно, що внаслідок вибухів 20 вересня на цій території було пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена.

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Згідно мапи військових об’єктів "Радіо Свобода" там розміщено 744-й Центр звʼязку командування Чорноморського флоту окупантів.

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