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Удар по командному пункту оккупантов в Крыму 20 сентября: спутник показал последствия

Станислав ПогориловЧетверг, 21 сентября 2023, 14:04
Удар по командному пункту оккупантов в Крыму 20 сентября: спутник показал последствия
Фото: "Схемы", "Радио Свобода"

СМИ обнародовали первые спутниковые снимки последствий удара по командному пункту российского Черноморского флота возле поселка Верхнесадовое в оккупированном Крыму 20 сентября.

Источник: "Схемы", "Радио Свобода"

Детали: На свежих спутниковых снимках Planet Labs за 21 сентября видно, что в результате взрывов 20 сентября на этой территории было повреждено по меньшей мере одно здание, часть которого была уничтожена.

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Согласно карте военных объектов "Радио Свобода" там размещен 744-й Центр связи командования Черноморского флота оккупантов.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • По данным источников УП в СБУ, в результате атаки по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя утром 20 сентября была поражена живая сила противника и дорогостоящие военные системы. По военной базе в Крыму ударили ракетами. Спецоперацию провели совместно СБУ, Воздушные силы и ВМС ВСУ. Удар был нанесен после того, как СБУ подтвердила, что в воинской части находятся командиры российского флота.
  • Вооруженные силы Украины подтвердили, что утром 20 сентября нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя.
  • Утром 20 сентября Telegram-каналы сообщали о прилете по воинской части под Севастополем и взрывах в районе аэродрома "Бельбек" и публиковали видео пролета ракет.

Темы: Крымвойнаоккупация
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