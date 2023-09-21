Через атаку на Київщину пошкоджений 21 будинок, уламки впали і в Межигір'ї

Через нічну атаку росіян 21 вересня пошкоджений 21 приватний будинок та понад 20 автомобілів на Київщині, кількість постраждалих зросла до трьох.

Джерело: Київська ОВА в Telegram

Деталі: За даними ОВА, через російську атаку постраждали три людини. Усі госпіталізовані до медзакладів із різними травмами середнього ступеня важкості.



У приватних будинках через падіння уламків вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади. На Київщині не було влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури.

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Дослівно: "Пошкоджена будівля професійно-технічного навчального закладу, вибиті вікна. Під час тривоги 160 учнів та 35 дорослих перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.



Падіння уламків також зафіксовані на території одного з медичних закладів області та національного парку "Межигір’я".

Передісторія:

Уночі 21 вересня Росія випустила по мирних містах України 43 ракети.

Сили оборони 21 вересня збили 36 крилатих ракет російських загарбників, з 43, запущених із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.

У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.