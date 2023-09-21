Из-за атаки на Киевскую область поврежден 21 дом, уламки упали и в Межигорье
Из-за ночной атаки россиян 21 сентября поврежден 21 частный дом и более 20 автомобилей в Киевской области, количество пострадавших возросло до трех.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Детали: По данным ОВА, из-за российской атаки пострадали три человека. Все госпитализированы в медучреждения с различными травмами средней степени тяжести.
В частных домах из-за падения обломков выбиты окна, двери, повреждены крыши, фасады. В Киевской области не было попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.
Дословно: "Повреждены здания профессионально-технического учебного заведения, выбиты окна. Во время тревоги 160 учеников и 35 взрослых находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.
Падения обломков также зафиксированы на территории одного из медицинских учреждений области и национального парка "Межигорье".
Предистория:
- Ночью 21 сентября Россия выпустила по мирным городам Украины 43 ракеты.
- Силы обороны 21 сентября сбили 36 крылатых ракет российских захватчиков, из 43, запущенных из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.
- В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.