Из-за атаки на Киевскую область поврежден 21 дом, уламки упали и в Межигорье

Из-за ночной атаки россиян 21 сентября поврежден 21 частный дом и более 20 автомобилей в Киевской области, количество пострадавших возросло до трех.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Детали: По данным ОВА, из-за российской атаки пострадали три человека. Все госпитализированы в медучреждения с различными травмами средней степени тяжести.

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В частных домах из-за падения обломков выбиты окна, двери, повреждены крыши, фасады. В Киевской области не было попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.

Дословно: "Повреждены здания профессионально-технического учебного заведения, выбиты окна. Во время тревоги 160 учеников и 35 взрослых находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

Падения обломков также зафиксированы на территории одного из медицинских учреждений области и национального парка "Межигорье".

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