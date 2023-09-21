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Вперше після підриву Каховської ГЕС відновили водогін у Криворізькому районі

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 вересня 2023, 21:52
Вперше після підриву Каховської ГЕС відновили водогін у Криворізькому районі
Ілюстративне фото Міндовкілля

ДТЕК під'єднав до мережі магістральний водогін Інгулець-Південне в Криворізькому районі на Дніпропетровщині, який не функціонував від 6 червня 2023 року, коли росіяни підірвали дамбу на Каховській ГЕС.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно: "Ми під'єднали потужний трансформатор до водогону, який забезпечить водою домівки, школи, лікарні та підприємства Криворізького району. Для цього було залучено: 7 одиниць спецтехніки, 8 бригад енергетиків та 10 додаткових генераторів, які підживлювали місцевість, поки йшли ремонтні роботи".

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Передісторія:

  • Вранці 6 червня 2023 року стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС
  • Гребля і машинна зала ГЕС були повністю зруйновані. ГЕС відновленню не підлягає. 
  • Підрив росіянами ГЕС сричинив затоплення низки територій, людські жертви та екологічну катастрофу. 
  • 21 серпня запрацювала перша нитка магістрального водогону на ділянці "Інгулець – Кряжеве", який  почали будувати на третій день теракту на Каховській ГЕС – він забезпечить водою чверть населення Кривого Рогу.
  • 22 серпня Кабінет Міністрів виділив додаткові 7 мільярдів гривень на продовження робіт з будівництва водогонів для міст, які постраждали від російського теракту на Каховській ГЕС.

Знати більше: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

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Теми: Каховська ГЕСДТЕК
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