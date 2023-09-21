Вперше після підриву Каховської ГЕС відновили водогін у Криворізькому районі
ДТЕК під'єднав до мережі магістральний водогін Інгулець-Південне в Криворізькому районі на Дніпропетровщині, який не функціонував від 6 червня 2023 року, коли росіяни підірвали дамбу на Каховській ГЕС.
Джерело: ДТЕК у Telegram
Дослівно: "Ми під'єднали потужний трансформатор до водогону, який забезпечить водою домівки, школи, лікарні та підприємства Криворізького району. Для цього було залучено: 7 одиниць спецтехніки, 8 бригад енергетиків та 10 додаткових генераторів, які підживлювали місцевість, поки йшли ремонтні роботи".
Передісторія:
- Вранці 6 червня 2023 року стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.
- Гребля і машинна зала ГЕС були повністю зруйновані. ГЕС відновленню не підлягає.
- Підрив росіянами ГЕС сричинив затоплення низки територій, людські жертви та екологічну катастрофу.
- 21 серпня запрацювала перша нитка магістрального водогону на ділянці "Інгулець – Кряжеве", який почали будувати на третій день теракту на Каховській ГЕС – він забезпечить водою чверть населення Кривого Рогу.
- 22 серпня Кабінет Міністрів виділив додаткові 7 мільярдів гривень на продовження робіт з будівництва водогонів для міст, які постраждали від російського теракту на Каховській ГЕС.
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