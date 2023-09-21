Вперше після підриву Каховської ГЕС відновили водогін у Криворізькому районі

ДТЕК під'єднав до мережі магістральний водогін Інгулець-Південне в Криворізькому районі на Дніпропетровщині, який не функціонував від 6 червня 2023 року, коли росіяни підірвали дамбу на Каховській ГЕС.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно: "Ми під'єднали потужний трансформатор до водогону, який забезпечить водою домівки, школи, лікарні та підприємства Криворізького району. Для цього було залучено: 7 одиниць спецтехніки, 8 бригад енергетиків та 10 додаткових генераторів, які підживлювали місцевість, поки йшли ремонтні роботи".

Реклама:

Передісторія:

Вранці 6 червня 2023 року стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Гребля і машинна зала ГЕС були повністю зруйновані. ГЕС відновленню не підлягає.

Підрив росіянами ГЕС сричинив затоплення низки територій, людські жертви та екологічну катастрофу.

21 серпня запрацювала перша нитка магістрального водогону на ділянці "Інгулець – Кряжеве", який почали будувати на третій день теракту на Каховській ГЕС – він забезпечить водою чверть населення Кривого Рогу.

22 серпня Кабінет Міністрів виділив додаткові 7 мільярдів гривень на продовження робіт з будівництва водогонів для міст, які постраждали від російського теракту на Каховській ГЕС.

Знати більше: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

Людей закликають економити воду, як раніше електроенергію. Які наслідки підриву Каховської ГЕС для економіки? Частина 2

ВІДЕО ДНЯ

Каховська ГЕС – життя після моря. Наслідки підриву дамби два місяці по тому