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Впервые после подрыва Каховской ГЭС возобновили водопровод в Криворожском районе

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 сентября 2023, 21:52
Впервые после подрыва Каховской ГЭС возобновили водопровод в Криворожском районе
Иллюстративное фото Минокружения

ДТЭК подключил к сети магистральный водопровод Ингулец-Южное в Криворожском районе Днепропетровской области, который не функционировал с 6 июня 2023 года, когда россияне взорвали дамбу на Каховской ГЭС.

Источник: ДТЭК в Telegram

Дословно: "Мы подключили мощный трансформатор к водопроводу, который обеспечит водой дома, школы, больницы и предприятия Криворожского района. Для этого было привлечено: 7 единиц спецтехники, 8 бригад энергетиков и 10 дополнительных генераторов, подпитывающих местность, пока шли ремонтные работы ".

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Предистория:

  • Утром 6 июня стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.
  • Плотина и машинный зал ГЭС были полностью разрушены. ГЭС восстановлению не подлежит.
  • Подрыв россиянами ГЭС вызвал затопление ряда территорий, человеческие жертвы и экологическую катастрофу.
  • 21 августа заработала первая нить магистрального водопровода на участке "Ингулец – Кряжево", который начали строить на третий день теракта на Каховской ГЭС – он обеспечит водой четверть населения Кривого Рога.
  • 22 августа Кабинет Министров выделил дополнительные 7 миллиардов гривен на продолжение работ по строительству водопроводов для пострадавших от российского теракта на Каховской ГЭС городов. 

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Темы: Каховская ГЭСДТЭК
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