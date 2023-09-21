Впервые после подрыва Каховской ГЭС возобновили водопровод в Криворожском районе

ДТЭК подключил к сети магистральный водопровод Ингулец-Южное в Криворожском районе Днепропетровской области, который не функционировал с 6 июня 2023 года, когда россияне взорвали дамбу на Каховской ГЭС.

Источник: ДТЭК в Telegram

Дословно: "Мы подключили мощный трансформатор к водопроводу, который обеспечит водой дома, школы, больницы и предприятия Криворожского района. Для этого было привлечено: 7 единиц спецтехники, 8 бригад энергетиков и 10 дополнительных генераторов, подпитывающих местность, пока шли ремонтные работы ".

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Предистория:

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

Плотина и машинный зал ГЭС были полностью разрушены. ГЭС восстановлению не подлежит.

Подрыв россиянами ГЭС вызвал затопление ряда территорий, человеческие жертвы и экологическую катастрофу.

21 августа заработала первая нить магистрального водопровода на участке "Ингулец – Кряжево", который начали строить на третий день теракта на Каховской ГЭС – он обеспечит водой четверть населения Кривого Рога.

22 августа Кабинет Министров выделил дополнительные 7 миллиардов гривен на продолжение работ по строительству водопроводов для пострадавших от российского теракта на Каховской ГЭС городов.

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