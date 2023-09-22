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Зеленський: Ми деокупуємо Бахмут і ще два міста

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 вересня 2023, 08:45
Зеленський: Ми деокупуємо Бахмут і ще два міста
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні заявив, що Сили оборони збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут на Донеччині і ще два міста.

Джерело: CNN

Пряма мова Зеленського: "Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста".

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Деталі: Зеленський відмовився назвати міста, які захисники мають намір звільнити. "Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", - зазначив Зеленський.

Що було раніше:

  • 18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що в боях на Бахмутському напрямку були розбиті та втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених частин РФ: 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі бригади десанту. Попри це ворог не полишає спроб повернути втрачені позиції.
  • 20 вересня британська розвідка повідомляла, що Росія ще контролює залізницю поблизу Кліщіївки, проте її оборона в Бахмуті, ймовірно, послабена, тоді як Сили оборони України наближаються до дороги, якою ведеться постачання до Бахмута з півдня.
  • 21 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону повідомив, що траса Бахмут – Горлівка вже перебуває під вогневим контролем Сил оборони України, тому постачання російських підрозділів  на цьому напрямку значно ускладнилося.

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Теми: БахмутвійнаЗеленський
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