Зеленський: Ми деокупуємо Бахмут і ще два міста

Президент Володимир Зеленський під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні заявив, що Сили оборони збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут на Донеччині і ще два міста.

Джерело: CNN

Пряма мова Зеленського: "Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста".

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Деталі: Зеленський відмовився назвати міста, які захисники мають намір звільнити. "Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", - зазначив Зеленський.

Що було раніше:

18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що в боях на Бахмутському напрямку були розбиті та втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених частин РФ: 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі бригади десанту. Попри це ворог не полишає спроб повернути втрачені позиції.

20 вересня британська розвідка повідомляла, що Росія ще контролює залізницю поблизу Кліщіївки, проте її оборона в Бахмуті, ймовірно, послабена, тоді як Сили оборони України наближаються до дороги, якою ведеться постачання до Бахмута з півдня.

21 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону повідомив, що траса Бахмут – Горлівка вже перебуває під вогневим контролем Сил оборони України, тому постачання російських підрозділів на цьому напрямку значно ускладнилося.