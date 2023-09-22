Зеленский: Мы деоккупируем Бахмут и еще два города

Президент Владимир Зеленский во время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне заявил, что Силы обороны собираются освободить захваченный россиянами Бахмут в Донецкой области и еще два города.

Источник: CNN

Прямая речь Зеленского: "Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города".

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Детали: Зеленский отказался назвать города, которые защитники намерены освободить. "Я не скажу, какие именно города, извините. И поэтому у нас есть план. Очень, очень комплексный план", - отметил Зеленский.

Что предшествовало:

18 сентября командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что в боях на Бахмутском направлении были разбиты и потеряли боеспособность одни из самых подготовленных частей РФ: 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные бригады десанта. Несмотря на это враг не оставляет попыток вернуть утраченные позиции.

20 сентября британская разведка сообщала, что Россия еще контролирует железную дорогу вблизи Клещеевки, однако ее оборона в Бахмуте, вероятно, ослаблена, тогда как Силы обороны Украины приближаются к дороге, по которой ведется снабжение Бахмута с юга.

21 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона сообщил, что трасса Бахмут - Горловка уже находится под огневым контролем Сил обороны Украины, поэтому снабжение российских подразделений на этом направлении значительно осложнилось.