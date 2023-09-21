Українські бійці тримають трасу Бахмут – Горлівка під вогневим контролем

Траса Бахмут – Горлівка вже перебуває під вогневим контролем Сил оборони України, тому постачання російських підрозділів на цьому напрямку значно ускладнилося.

Джерело: начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Динамічно відбувається боротьба і там, і там, проте типи операцій відрізняються: якщо на Куп’янсько-Лиманському напрямку ми обороняємося, намагаємося стримати навалу противника, то на Бахмутському ми маємо успіхи і продовжуємо витісняти його з позицій.

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Противник не відмовляється від своєї мети повністю захопити Луганську та Донецьку області. На Бахмутському напрямку ворог зараз інтенсивно намагається повернути позиції у звільнених Андріївці та Кліщіївці, бо вони дуже важливі в плані оборони Бахмута.

До Бахмута з Кліщіївки – 7 км. Оголення цього флангу дає нам нагоду більше завдавати артилерійських ударів по скупченню особового складу противника, командних пунктах противника, техніці…

Вихід поблизу Андріївки й Кліщіївки дає нам можливість ближче підійти до траси Бахмут – Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем. Туди вже дістають і міномети, і протитанкові розрахунки. Тому постачання противника на цьому напрямі вже значно ускладнилося і ускладниться в подальшому".

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Деталі: Євлаш зазначив, що захисники продовжують наступальну операцію на південному фланзі поблизу Бахмута: "Маємо успіхи поблизу Андріївки, Одрадівки, також Курдюмівки".

Він додав, що ЗСУ продовжує завдавати ударів там, де окупанти найменше цього очікують, і значно меншими силами в порівнянні з противником продовжують рухатися вперед попри домінування противника в повітрі.

Євлаш заявив, що армія РФ несе у 7-8 разів більші втрати в обороні, ніж українська в наступі.

Він повідомив, що у смузі Східного угруповання військ за минулу добу ворог 1100 разів вгатив по позиціях українських захисників, на Бахмутському напрямку – було 576 артилерійських ударів, 5 разів РФ застосувала свою тактичну та армійську авіацію, відбулося 10 бойових зіткнень.

За словами Євлаша, найбільша концентрація сил противника зараз спостерігається на Лимано-Куп’янському напрямку: ворог утримує там понад 110 тисяч особового складу, велику кількість броньованої техніки, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню.

Він додав, що на цьому напрямку вже близько тижня ЗСУ не фіксують жодних бойових зіткнень, проте противник продовжує обстрілювати українські позиції. За минулу добу на цьому напрямку армія РФ завдала 552 артилерійських удари і 17 разів використовував авіацію.

Євлаш наголосив, що велику увагу ворог зосередив у районі Кремінної, там відбулося 190 обстрілів і 10 разів використано авіацію. Також поблизу Сіверська, в районі Білогорівки та Роздолівки противник застосовував артилерію понад 150 разів.

Цьому передувало: 20 вересня британська розвідка повідомила, що Росія ще контролює залізницю поблизу Кліщіївки, проте її оборона в Бахмуті, ймовірно, послабена, тоді як Сили оборони України наближаються до дороги, якою ведеться постачання до Бахмута з півдня.

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