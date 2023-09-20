Британська розвідка вважає, що російські позиції в Бахмуті слабнуть
Росія ще контролює залізницю поблизу Кліщіївки, проте її оборона в Бахмуті, ймовірно, послабена, тоді як Сили оборони України наближаються до дороги, якою ведеться постачання до Бахмута з півдня.
Джерело: огляд військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 20 вересня
Дослівно: "З 15 вересня 2023 року Збройні сили України взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, що приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.
Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня.
Проте Росія продовжує утримувати залізничну лінію, яка проходить вздовж насипу між Кліщіївкою та дорогою Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко обороняти".
Деталі: Водночас, британські аналітики припускають, що нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмута, що в Донецькій області, до Запорізької області послабила російську оборону навколо Бахмута.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 September 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 20, 2023
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Передісторія:
- 15 вересня Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що ЗСУ в ході штурмових дій взяли під контроль село Андріївка і мають частковий успіх в районі села Кліщіївка на Донеччині. Згодом бійці 3-ї Окремої штурмової бригади опублікували кадри операції зі звільнення Андріївки.
- 17 вересня Сили оборони України підтвердили, що звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута.
- Американський Інститут вивчення війни (ISW) припустив, що звільнення Кліщіївки та Андріївки могло спричинити серйозну деградацію російських підрозділів, які за них воювали.