Британська розвідка вважає, що російські позиції в Бахмуті слабнуть

Росія ще контролює залізницю поблизу Кліщіївки, проте її оборона в Бахмуті, ймовірно, послабена, тоді як Сили оборони України наближаються до дороги, якою ведеться постачання до Бахмута з півдня.

Джерело: огляд військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 20 вересня

Дослівно: "З 15 вересня 2023 року Збройні сили України взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, що приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.

Реклама:

Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня.

Проте Росія продовжує утримувати залізничну лінію, яка проходить вздовж насипу між Кліщіївкою та дорогою Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко обороняти".

Деталі: Водночас, британські аналітики припускають, що нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмута, що в Донецькій області, до Запорізької області послабила російську оборону навколо Бахмута.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 September 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/zM33VFupoe



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VWdtEUc6w9