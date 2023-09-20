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Британська розвідка вважає, що російські позиції в Бахмуті слабнуть

Олена РощінаСереда, 20 вересня 2023, 10:22
Британська розвідка вважає, що російські позиції в Бахмуті слабнуть
Руїни в Бахмуті, архівне фото 93-ї ОМБР

Росія ще контролює залізницю поблизу Кліщіївки, проте її оборона в Бахмуті, ймовірно, послабена, тоді як Сили оборони України наближаються до дороги, якою ведеться постачання до Бахмута з півдня. 

Джерело: огляд військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 20 вересня

Дослівно: "З 15 вересня 2023 року Збройні сили України взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, що приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області. 

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Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня. 

Проте Росія продовжує утримувати залізничну лінію, яка проходить вздовж насипу між Кліщіївкою та дорогою Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко обороняти".

Деталі: Водночас, британські аналітики припускають, що нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмута, що в Донецькій області, до Запорізької області послабила російську оборону навколо Бахмута.

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Теми: БахмутДонецька областьвійнарозвідка
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