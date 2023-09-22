Окупанти заявили, що вранці збили в Криму керовану ракету та 2 безпілотники
П'ятниця, 22 вересня 2023, 11:57
Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму вранці 22 вересня, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram
Деталі: Окупанти заявили що атака була здійснена о 10.30 "авіаційними керованими ракетами і БПЛА".
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"Черговими засобами ППО біля західного узбережжя півострова Крим виявлено і знищено одну українську керовану ракету і два БПЛА літакового типу", - говориться у повідомленні Міноборони РФ.
У відомстві не уточнили, яка кількість ракет та безпілотників атакувала окупований український півострів.
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- У п'ятницю, 22 вересня, окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом через Керченську протоку.
- В Головному управлінні розвідки МОУ повідомляли про комплекс заходів в рамках спецоперації в окупованому Криму, який триває. Регулярні спецоперації на українському півострові проводять також СБУ та ВМС.