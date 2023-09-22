Оккупанты заявили, что утром сбили в Крыму управляемую ракету и 2 беспилотника

Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма утром 22 сентября, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Оккупанты заявили, что атака была осуществлена в 10.30 "авиационными управляемыми ракетами и БПЛА".

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"Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружено и уничтожено одну украинскую управляемую ракету и два БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве не уточнили, какое количество ракет и беспилотников атаковало оккупированный украинский полуостров.

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