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Оккупанты заявили, что утром сбили в Крыму управляемую ракету и 2 беспилотника

Станислав ПогориловПятница, 22 сентября 2023, 11:57
Оккупанты заявили, что утром сбили в Крыму управляемую ракету и 2 беспилотника
Ілюстративне фото: Getty Images

Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма утром 22 сентября, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Оккупанты заявили, что атака была осуществлена в 10.30 "авиационными управляемыми ракетами и БПЛА".

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"Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружено и уничтожено одну украинскую управляемую ракету и два БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве не уточнили, какое количество ракет и беспилотников атаковало оккупированный украинский полуостров.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В пятницу, 22 сентября, оккупационные власти перекрыли движение Крымским мостом через Керченский пролив.
  • В Главном управлении разведки МОУ сообщали о комплексе мероприятий в рамках спецоперации в оккупированном Крыму, который продолжается. Регулярные спецоперации на украинском полуострове проводят также СБУ и ВМС.

Темы: Крымракетный ударвойнаРосcия
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