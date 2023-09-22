Для атаки на штаб Чорноморського флоту використовувалися ракети Storm Shadow – ЗМІ
П'ятниця, 22 вересня 2023, 21:59
Ракети Storm Shadow були використані Україною для атаки на штаб Чорноморського флоту, пишуть ЗМІ.
Джерело: Sky News з посиланням на джерела у ЗСУ
Деталі: Видання нагадує, що щонайменше одна ракета влучила в штаб, а російські офіційні особи повідомили, що ще п'ять були збиті.
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Хоча у ЗМІ оприлюднювали фото ракети, яка летіла у вже палаючу будівлю.
Що передувало:
- Удень 22 вересня окупанти заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту.
- Міноборони Росії повідомило про одного зниклого безвісти військового після удару, хоча перед цим писало про одного загиблого.
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