Для атаки на штаб Чорноморського флоту використовувалися ракети Storm Shadow – ЗМІ

Ракети Storm Shadow були використані Україною для атаки на штаб Чорноморського флоту, пишуть ЗМІ.

Джерело: Sky News з посиланням на джерела у ЗСУ

Деталі: Видання нагадує, що щонайменше одна ракета влучила в штаб, а російські офіційні особи повідомили, що ще п'ять були збиті.

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Хоча у ЗМІ оприлюднювали фото ракети, яка летіла у вже палаючу будівлю.

Що передувало:

Удень 22 вересня окупанти заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту.

Міноборони Росії повідомило про одного зниклого безвісти військового після удару, хоча перед цим писало про одного загиблого.