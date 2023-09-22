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Для атаки на штаб Чорноморського флоту використовувалися ракети Storm Shadow – ЗМІ

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 21:59
Для атаки на штаб Чорноморського флоту використовувалися ракети Storm Shadow – ЗМІ
РАКЕТА STORM SHADOW ПІД КРИЛОМ ЛІТАКА, ФОТО: ARMYINFORM

Ракети Storm Shadow були використані Україною для атаки на штаб Чорноморського флоту, пишуть ЗМІ.

Джерело: Sky News з посиланням на джерела у ЗСУ

Деталі: Видання нагадує, що щонайменше одна ракета влучила в штаб, а російські офіційні особи повідомили, що ще п'ять були збиті.

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Хоча у ЗМІ оприлюднювали фото ракети, яка летіла у вже палаючу будівлю.

Що передувало:

  • Удень 22 вересня окупанти заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту.
  • Міноборони Росії повідомило про одного зниклого безвісти військового після удару, хоча перед цим писало про одного загиблого.

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Теми: СевастопольКримракетний ударвійна
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