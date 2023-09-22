Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Для атаки на штаб Черноморского флота использовались ракеты Storm Shadow - СМИ

Роман ПетренкоПятница, 22 сентября 2023, 21:59
Для атаки на штаб Черноморского флота использовались ракеты Storm Shadow - СМИ
РАКЕТА STORM SHADOW ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА, ФОТО: ARMYINFORM

Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота, пишут СМИ.

Источник: Sky News со ссылкой на источники в ВСУ

Детали: Издание напоминает, что по меньшей мере одна ракета попала в штаб, а российские официальные лица сообщили, что еще пять были сбиты.

Реклама:

Хотя в СМИ обнародовали фото ракеты, которая летела в уже горящее здание.

Что предшествовало:

  • Днем 22 сентября оккупанты заявили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота.
  • Минобороны России сообщило об одном пропавшем без вести военном после удара, хотя перед этим писало об одном погибшем.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СевастопольКрымракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Севастополь
В СМИ появилось фото ракеты, летящей в штаб Черноморского флота в Севастополе
Минобороны РФ признало потери после удара по штабу Черноморского флота в Севастополе
По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен удар, туда приехало много скорых
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: