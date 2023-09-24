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Зеленський у США зустрівся з Кіссінджером: той був проти України в НАТО, але передумав

Катерина ТищенкоНеділя, 24 вересня 2023, 22:35
Зеленський у США зустрівся з Кіссінджером: той був проти України в НАТО, але передумав
Зустріч Зеленського з Кіссінджером, фото з Telegram Єрмака

Під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кіссінджером, який раніше був проти членства України в НАТО, а тепер підтримує членство нашої держави в Альянсі.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: Єрмак зазначив, що також брав участь у зустрічі. За його словами, у Кіссінджера є багато влучних цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з Росією.

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Глава ОП додав, що Кіссінджер зараз є одним з лобістів України в НАТО.

Дослівно Кіссінджер: "До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу".

Довідка: Генрі Кіссінджер у 70-х роках ХХ сторіччя був державним секретарем США і радником з національної безпеки. За його участі "холодна війна" США з СРСР набула пом'якшення, що отримало назву "Розрядка". Лауреат Нобелівської премії миру у 1973 році у зв'язку з перемир'ям у В'єтнамі".

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Передісторія:

  • У 2008 році Кіссінджер виступав проти прийняття України в НАТО та за те, щоб Україна залишалась в сфері, "яку росіяни вважають простором власної самосвідомості". У 2015 році критикував санкції щодо Росії, виправдовував окупацію Криму.
  • У травні 2022 року, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кіссінджер заявив, що Україна має віддати частину своєї території Росії, щоб покласти край війні. Тоді Зеленський відповів ексдержсекретарю Штатів: "Таке враження, що в пана Кіссінджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені".
  • У липні 2022 року Кіссінджер уже закликав під час можливих майбутніх переговорів з Москвою не поступатися територіями України, захопленими під час російського вторгнення, а в січні 2023 підтримав вступ України до НАТО.

Теми: ЗеленськийСШААндрій Єрмак
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