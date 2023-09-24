Зеленский в США встретился с Киссинджером: тот был против Украины в НАТО, но передумал

Во время визита в США президент Владимир Зеленский встретился с дипломатом, ученым и политиком Генри Киссинджером, который ранее был против членства Украины в НАТО, а теперь поддерживает членство нашего государства в Альянсе.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: Ермак отметил, что также принимал участие во встрече. По его словам, у Киссинджера есть много метких цитат, которые характеризуют современное состояние дел в войне с Россией.

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Глава ОП добавил, что Киссинджер сейчас является одним из лоббистов Украины в НАТО.

Дословно Киссинджер: "До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла".

Справка: Генри Киссинджер в 70-х годах ХХ века был государственным секретарем США и советником по национальной безопасности. При его участии "холодная война" США с СССР приобрела смягчение, получившее название "Разрядка". Лауреат Нобелевской премии мира в 1973 году в связи с перемирием во Вьетнаме".

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