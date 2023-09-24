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Зеленский в США встретился с Киссинджером: тот был против Украины в НАТО, но передумал

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 22:35
Зеленский в США встретился с Киссинджером: тот был против Украины в НАТО, но передумал
Встреча Зеленского с Киссинджером, фото из Telegram Ермака

Во время визита в США президент Владимир Зеленский встретился с дипломатом, ученым и политиком Генри Киссинджером, который ранее был против членства Украины в НАТО, а теперь поддерживает членство нашего государства в Альянсе.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: Ермак отметил, что также принимал участие во встрече. По его словам, у Киссинджера есть много метких цитат, которые характеризуют современное состояние дел в войне с Россией.

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Глава ОП добавил, что Киссинджер сейчас является одним из лоббистов Украины в НАТО.

Дословно Киссинджер: "До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла".

Справка: Генри Киссинджер в 70-х годах ХХ века был государственным секретарем США и советником по национальной безопасности. При его участии "холодная война" США с СССР приобрела смягчение, получившее название "Разрядка". Лауреат Нобелевской премии мира в 1973 году в связи с перемирием во Вьетнаме".

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Предыстория:

  • В 2008 году Киссинджер выступал против принятия Украины в НАТО и за то, чтобы Украина оставалась в сфере, "которую россияне считают пространством собственного самосознания". В 2015 году критиковал санкции в отношении России, оправдывал оккупацию Крыма.
  • В мае 2022 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер заявил, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне. Тогда Зеленский ответил экс-госсекретарю Штатов: "Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене".
  • В июле 2022 года Киссинджер уже призывал во время возможных будущих переговоров с Москвой не уступать территории Украины, захваченные во время российского вторжения, а в январе 2023 года поддержал вступление Украины в НАТО.

Темы: ЗеленскийСШААндрей Ермак
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